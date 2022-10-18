Двоє ультрас "Карпат" загинули, виконуючи бойове завдання

Не повернулися з війни Юрій "Тай" Осадчук та Ростислав "Дрогобич" Шейко

Сумні новини прийшли з фронту до футбольної родини. Під час виконання бойового завдання загинули представники фанатського руху львівських "Карпат" Юрій Осадчук та Ростислав Шейко.

Інформація про загибель наших воїнів з’явилася на сторінці львівських уболівальників у Facebook.

Нагадаємо, що в жовтні один із лідерів фанатського руху, уболівальник київського "Динамо", Максим Яловцов на прізвисько Регбіст трагічно загинув на фронті.

Футболісти "Динамо" вшанували пам’ять Максима після матчу Ліги Європи із французьким "Ренном".

Раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання загинув регбіст-тероборонівець Артем Толочко.

Нагадаємо, у бою за Україну життя віддав відомий український джитсер Анатолій Розвадовський.