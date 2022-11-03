Відчайдушний наступ рф під Вугледаром, мобіки гинуть сотнями. Що про це відомо

Позиційна війна триває у районі с. Павлівка під Вугледаром. Десь перевага у ЗСУ, а десь — у рф

Росіяни зібрали свої сили в кулак і розпочали агресивні наступальні дії на Донбасі. Хоча співчувати армії рф після декількох місяців війни не доводиться, але вражає, що на лінію фронту кинули щойно мобілізованих, сам наступ не продуманий належним чином, а солдати грузнуть у осінній багнюці донецького чорнозему. Як результат — цифри мертвих росіян лише на цих напрямках складають близько сотні щодня.

До відчайдушних спроб закидати ЗСУ гарматним м'ясом окупанти додали обстріли фосфорними бомбами і касетні боєприпаси. Детальніше про свіжі цифри російських втрат, мапу боїв та все, що відбувається поблизу Вугледару, читайте далі:

Де саме йде наступ (карта)

Останніми днями росія зосередила всі свої зусилля і розпочала наступ одразу за декількома напрямками на Донбасі. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що загарбники намагаються оточити ЗСУ біля Вугледара (Донецька область).

"Вони намагаються атакувати, зокрема, в районі с. Павлівка Вугледарського напрямку, там постійно точаться жорстокі бої, йде така позиційна війна. Десь у нас була перевага, десь – у них. Проте наші сили оборони утримують позиції, роблять максимальне, щоб завдати удару по техніці противника, винищити особовий склад ворога. Противник на цьому напрямку зазнає великих втрат", – сказав Сергій Череватий.

Павлівка розташована на південному заході від Вугледару і має значення для українських військових для наступу на Волноваху, пояснив у коментарі "Радіо НВ" військовий експерт Роман Світан.

Карта боїв під Вугледаром від deepstatemap

"Там задача вийти на Волноваху, перерізати залізничну гілку, єдину, що йде з боку Ростова до Токмака. У Токмаку зірваний міст, далі ця гілка йде до Херсону, але міст знищений, і максимум вони можуть добиратися по ній до Токмака (а це вже Запорізький напрямок). Тому для росіян важливо утримати цю залізничну гілку і не дати нашому вугледарському угрупованню, яке може (у залежності від задачі) прорватися до Волновахи. Там всього-на-всього декілька десятків кілометрів", — зазначив Світан.

Військовий експерт стверджує, що вони справді спробували наступати у районі Павлівки, але не розрахували, і, швидше за все, у бій кинули частини, які ніколи не воювали у режимі осінньо-зимового періоду. Вони потрапили у бездоріжжя, загрузли у багнюці, не змогли рухатися. Артилерія їх спіймала, коли вони загрузли по живіт у донецькому чорноземі. Цей чорнозем дуже щільний, його шар складає до 80 см, він приймає практично все залізо, яке може по ньому пройти, якщо він вологий.

"Вони це швидше за все не врахували. Це росіяни із Зауралля, які у житті чорнозему не бачили… Зараз вони відповзають на ті рубежі, з яких починали наступ", — каже Світан.

Карта боїв на Бахмутському напрямку від deepstatemap

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов уточнив, які саме війська атакують:

"Противник силами до мотострілецької роти, а іноді й двох, при підтримці вогню танків, БМП та артилерії систематично намагався прорвати оборону наших військ з метою захоплення Павлівки та виходу до Вугледару", — повідомив Громов.

Карта боїв поблизу Авдіївки та Мар'їнки від deepstatemap

Також противник намагається блокувати Бахмут з півдня, північного сходу, та заволодіти Соледаром, щоб створити сприятливі умови для продовження наступу в напрямку Часів Яр з метою подальшого повного блокування Бахмуту з заходу. Так, Бахмутський і Авдіївський напрямки залишаються "найбільш активними". Ворог постійно намагається вести штурмові, атакувальні дії та завдає удари по наших позиціях і населених пунктах. Українським військовим вдалося відбити всі атаки.

Жорстокі бої і фосфорні снаряди

Напередодні по приватному сектору одного з районів Бахмута російські війська вдарили забороненими конвенціями фосфорними снарядами, повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ. У перехопленні СБУ телефонної розмови цей факт підтверджує окупант, він каже, що росіяни українців фосфором палили.

"Салюти були вночі. Якщо на шкіру потрапляє, на тіло, випалює до кісток", – розповідає загарбник.

Російські війська вночі 2 листопада атакували українські інфраструктурні об’єкти ракетами та іранськими "Shahed" у Вугледарі та Водяному. Це перше підтвердження використання іранськими "Shahed" в районі Вугледара, відзначає ISW. Аналітики також звернули увагу на те, що бої навколо Павлівки сповільнилися, але не припинилися, оскільки російські війська без успіху намагаються знищити українську присутність у Павлівці та Новомихайлівці. росіяни окопуються окопаються на своїх позиціях біля Новомихайлівки з наміром наступати на Вугледар зі сходу та перерізати дорогу в Новомихайлівці.

Шалені втрати росії

Близько сотні вбитих і стільки ж поранених росіян щодня фіксують по лінії фронту лише на Авдіївському, Вугледарському та Мар’їнському напрямках, загальні втрати по решті напрямків складаються у вражаюче число. За словами Череватого, зростання втрат ворога пов'язані з низкою факторів.

"Перший – активні штурмові дії, які не продумані належним чином, з використанням новомобілізовних сил. Ворог несе великі втрати, зокрема, на такому напрямку як Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар, де ведуться активні бойові дії. В останні дні сто людей противник втрачає щодоби вбити і приблизно стільки ж пораненими, також приблизно десять одиниць техніки. Для такого напрямку це досить великі втрати", – сказав Череватий.

Генштаб раніше повідомив, що за минулу добу росія втратила 730 військових, а загалом від повномасштабного вторгнення – близько 74 тисяч. Сама російська сторона традиційно не надає даних про втрати.

На втрати звернув увагу також журналіст Юрій Бутусов, він проаналізував пост російського пропагандиста щодо боїв за Павлівку.

"Село атакують понад тиждень підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту рф. Під час війн у Чечні морська піхота ТОФ рф втратила 63 осіб загиблими. У селі Павлівка вже за тиждень морпіхи з Владивостока втратили більше", — пише Бутусов.

Він також зазначив, що війна і для нас в для росіян стала боротьбою засобів розвідки та ураження. Снарядів калібру 122 мм не вистачає для вирішення усіх вогневих завдань навіть у російській армії.

"Це не значить, що снаряди закінчаться, це значить, що склади у росіян також вичерпуються, і вони починають працювати тільки тими снарядами, які виробляє їхня промисловість та які вони можуть отримати від союзників. Так само й Україна зараз має розраховувати не тільки на постачання від союзників, але й на власне виробництво снарядів. 120 мм міни, 122 та 155 мм калібри є ключовими для нашої артилерії", — заявив Бутусов, додавши, що треба розгортати власне виробництво, бо наступного року війна вже не буде вестись старим запасами.

Він підсумував, що перевага у війні буде у того, хто зможе розгорнути більш масштабне виробництво засобів ураження. Виробництво снарядів та мін має стати пріоритетом.