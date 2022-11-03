Суровікін - дуб-дубом: стало відомо, хто може влаштувати переворот в Кремлі

Армія може здійснити переворот, якщо буде той, хто уособлює її ідеї

Шанс на такий очікуваний державний переворот у російській федерації наразі дуже маленький. Для цього потрібні насамперед два фактори — повна втрата володимиром путіним свого авторитета та появи у росії ще якоїсь ідеології, крім розкрадання майна. Ні самостійних командирів в армії, ні політичних ідей та ідеологій в країні-агресорці зараз взагалі немає.

Про це проєкту Орестократія шеф-редактора видання "OBOZREVATEL" Ореста Сохара в інтерв'ю розповів Марк Фейгін, політичний експерт та автор YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE. За його словами, єдина і головна "ідеологія" в рф зараз це корупція і збагачення. Він підкреслив, що такі люди, як, наприклад, сергій суровікін, якого нещодавно призначили командувачем Об'єднаного угрупування військ у вторгненні рф в Україну, не можуть бути успішними внаслідок військового перевороту. Ймовірніше, що вони можуть бути "інструментальними".

"Навіть цей суровікін (сергій суровікін, командувач Об'єднаного угрупуванням російських військ на війні в Україні. – ред.), при всій його напускній суворості, він же взагалі-то дуб-дубом. Які в нього ідеї? Дружина така ж злодійка, і він такий же", – сказав Фейгін.

Експерт також додав, що це не скасовує шанс на воєнний переворот у росії. Насамперед армії потрібні "виразники ідеї". Хоча навіть без них у такому разі для переворота потрібно, щоб "апаратні, публічні, політичні, міжнародні, геополітичні позиції путіна стали дуже слабкими".

"Коли зміщення його буде кращим способом самозбереження, ніж його залишення", — пояснив Фейгін.

Тобто саме через це російський диктатор обережно підходить до репресій армії. За розкрадання держкоштів він лише знімає високопосадовця з посади, а не садить у в'язницю.

Інтерв'ю з Фейгіним

Як повідомляв "Телеграф" раніше, екслейтенант російських впс Гліб Ірісов розповів, яким був новий командувач окупантами в Україні Сергій Суровікін до призначення на посаду.