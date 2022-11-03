Суровикин – дуб-дубом: стало известно, кто может устроить переворот в Кремле

Армия может совершить переворот, если будет олицетворяющий ее идей

Шанс на столь ожидаемый военный иди государственный переворот в российской федерации пока очень маленький. Для этого нужны, прежде всего, два фактора — полная потеря владимиром путиным своего авторитета и появления в россии и ее армии еще какой-то идеологии, кроме хищения имущества. Ни самостоятельных командиров в армии, ни политических идей и идеологий в стране-агрессоре сейчас вообще нет.

Об этом проекту Орестократия шеф-редактора издания "OBOZREVATEL" Ореста Сохара в интервью рассказал Марк Фейгин, политический эксперт и автор YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE. По его словам, единственная и главная "идеология" в россии сейчас это коррупция и обогащение. Он подчеркнул, что такие люди, как, например, Сергей Суровикин, недавно назначенный командующим Объединенной группировкой войск во вторжении рф в Украину, не могут быть успешными в результате военного переворота. Скорее всего, они могут быть "инструментальными".

"Даже этот суровикин (сергий суровикин, командующий Объединенного группировкой российских войск на войне в Украине. – ред.), при всей его напускной строгости, он же вообще-то дуб-дубом. Какие у него идеи? Жена такая же воровка, и он такой же", – сказал Фейгин.

Эксперт также добавил, что это не отменяет шанса на военный переворот в россии. В первую очередь армии нужны "выразители идеи". Хотя даже без них в таком случае для переворота нужно, чтобы "аппаратные, публичные, политические, международные, геополитические позиции путина стали очень слабыми".

"Когда смещение его будет лучшим способом самосохранения, чем его оставление", — пояснил Фейгин.

То есть именно поэтому российский диктатор осторожно подходит к репрессиям армии. За хищение госсредств он только снимает высокопоставленного чиновника, а не сажает в тюрьму.

Интервью с Фейгиным

Как сообщал "Телеграф" ранее, экслейтенант российских впс Глеб Ирисов рассказал, каким был новый командующий оккупантами в Украине Сергей Суровикин до назначения на должность.