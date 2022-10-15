Военная карьера генерала началась еще в 1983 году

Полномасштабное российское вторжение, благодаря которому диктатор владимир путин собирался завоевать украинскую столицу, город Киев всего за три дня, существенно притормозилось. Поэтому в россии на систематической основе летят головы генералов, которые, по мнению кремлевского лидера, не оправдали его надежд. В настоящее время российским вторжением руководит новый генерал сергей суровикин, который в военных кругах имеет репутацию крайне жестокого человека.

Как пишет издание CNN, которому удалось пообщаться со служившим под руководством суровикина в Сирии экс-лейтенантом российских ввс Глебом Ирисовым, ранее новый российский генерал играл очень важную роль в операциях россии на сирийских территориях. По его словам, именно благодаря ему, как главнокомандующему российских воздушно-космических сил, боевая авиация рф повлекла за собой массовые опустошения в контролируемых повстанцами районах.

Он рассказывает, что видел суровикина несколько раз во время каких-либо задач в Сирии, где тот общался с высокопоставленными офицерами.

"Он очень разозлил многих людей — они его ненавидели", — сказал Ирисов, описывая, как генерала не любили в штабе из-за того, как он пытался применить свой пехотный опыт в ввс рф.

Кроме того, Ирисов добавил, что суровикин очень близок к путинскому режиму и никогда не имел никаких политических амбиций. Он всегда выполнял приказы правительства именно так, как диктатор этого хотел.

Новый генерал, чья военная карьера стартовала еще в 80-х годах, имеет довольно сложную историю. В частности, согласно данным россМИ, в 2004 году новый путинский приспешник жестко обругал одного из своих подчиненных, после чего тот покончил жизнь самоубийством.

Именно солдаты сергея суровикина убили трех митингующих, принимавших участие в неудачной попытке совершить государственный переворот еще при Михаиле Горбачеве. Именно поэтому генерал отсидел в тюрьме не менее полугода.

Human Rights Watch во время своего отчета, датированного 2020 годом, назвала командующего "лицом, которое может нести ответственность" за десятки воздушных и наземных атак на гражданские объекты и инфраструктуру в нарушение законов войны во время наступления в Идлибе в 2019-м 2020. Ссылаясь на данные ООН отмечает, что именно из-за приказов суровых кина тогда в Сирии погибло не менее 1600 мирных жителей.

Именно за время пребывания в Сирии 56-летний ныне 56-летний мужчина получил звание героя российской федерации.

Сразу после назначения суровкина главнокомандующим армии рф, обстрелы мирных украинских городов усилились.

По словам Ирисова, генерал мог использовать свои связи и опыт, чтобы организовать эти сокрушительные атаки, которые являются одними из самых сильных с момента полномасштабного вторжения россии в Украину.

Кроме того, он отмечает, что генералу поручают руководить операциями в жестокой войне путина в Украине – но какое влияние это будет иметь или может оказать командующий оккупантами, пока неясно.

В то же время, по мнению Але Кларка из ISW, повышение генерала, вероятнее всего, является просто "обрамлением", чтобы влить новую кровь в российскую командную систему и ужесточить ее.

Андреа Кендалл-Тейлор, директор Программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности, также сказала CNN, что назначение суровикина "отражает преимущество многих жестких голосов внутри россии… призывающих путина внести изменения и приведите кого-то, кто захочет осуществить эти безжалостные атаки".

Кларк также добавил, что у кремля нет хорошего варианта, если суровикин не выполнит своих обязанностей или если диктатор путин решит, что он тоже не справляется со своей задачей.

"Не так много других старших российских офицеров, и это просто приведет к дальнейшей деградации российских военных усилий", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в апреле в россии решили сменить командующего вторжением в Украину и назначили на эту должность генерала, уже отличившегося во время войны в Сирии.