Допомагав саперам з розмінуванням: на Харківщині трагічно загинув суддя-доброволець

Колеги судді характеризують його як справжнього професіонала та патріота

Напередодні, 29 жовтня, у Харківській області внаслідок підриву на міні загинув суддя Красноградського районного суду Дмитро Константинов. Чоловік як доброволець допомагав саперам у розмінуванні деокупованих населених пунктів області.

Як передає пресслужба Верховного Суду, трагедія сталася у селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час було окуповане російськими військами.

Село Борщова на карті України

Зазначається, що на момент загибелі судді Дмитру Константинову було всього 42 роки. У Верховному суді України назвали його загибель важкою та непоправною втратою.

З відкритих джерел про суддю Константинова вдалося дізнатися небагато. Відомо, що він розпочинав свій трудовий шлях викладачем юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Після цього став суддею-спікером Красноградського районного суду Харківської області.

"Пам’ятаємо його як гарну людину, надійного та відповідального колегу, професіонала, патріота. Дмитро підірвався на вибуховому пристрої у селищі Борщова, яке тривалий час було в окупації й де він допомагав як доброволець саперам у розмінуванні", — пишуть його колеги у соціальних мережах.

Раніше "Телеграф" повідомляв про схожий випадок на Херсонському напрямку. Там під час розмінування територій трагічно загинув полковник поліції Олександр Козюра. У чоловіка залишилася дружина та двоє синів, яким 5 та 10 років.