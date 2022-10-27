Залишилися маленькі діти та дружина: на Херсонщині трагічно загинув полковник поліції (фото)

Чоловік загинув, повертаючи безпеку на звільнені землі Херсонщини

Під час виконання службових обов’язків на Херсонщині трагічно загинув начальник вибухотехнічного відділу Головного управління Нацполіції Херсонської області, полковник поліції Олександр Козюра.

Трагедія сталася у середу, 26 жовтня у Бериславському районі, повідомили у пресслужбі Національної поліції України. Олександр Козюра разом із колегами займався розмінуванням лісосмуги неподалік населеного пункту. Однак, при спробі знешкодити вибухонебезпечний предмет, який залишили російські окупанти, полковник загинув.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Ярослав Ярушевич у своєму Telegram-каналі висловив співчуття сім’ї загиблого і заявив, що загибель Олександра Козюри залишиться на совісті російських окупантів.

"Його загибель також на совісті підлих російських окупантів, які постійно минають і обстрілюють наші території. Герою, який втратив життя, повертаючи безпеку на звільнені землі Херсонщини, було лише 46 років. Співчуття рідним", — написав Ярушевич.

Олександр Козюра

"Його загибель також на совісті підлих російських окупантів, які постійно минають і обстрілюють наші території. Герою, який втратив життя, повертаючи безпеку на звільнені землі Херсонщини, було лише 46 років. Співчуття рідним", — написав Ярушевич.

Відомо, що у загиблого полковника поліції залишилася дружина та двоє синів, яким 5 та 10 років.

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