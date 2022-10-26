Біль на все життя: внаслідок ракетного удару по Дніпру загинула 25-річна вагітна (фото)

У момент вибуху дівчина перебувала зі своїм чоловіком у машині

Під час ракетного удару з боку російських окупантів по Дніпру загинула 25-річна Інна Оданець. Дівчина була вагітна.

25 жовтня приблизно о 21:30 у місті Дніпро пролунали вибухи. Уламки ракети впали на автозаправку БРСМ, що призвело до масштабної пожежі на місці події. Незабаром стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу загинули двоє людей.

Під час вибуху Інна та її чоловік Максим перебували в автомобілі на тій самій заправці, повідомляє "Меморіал". Дівчину врятувати не вдалося, а її чоловік отримав тяжкі поранення і зараз перебуває у лікарні у тяжкому стані.

"Російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, яка чекала на дитину... Нелюди. Такої не прощають", — написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Інна Оданець

Інна Оданець здобула освіту у Дніпропетровському факультеті Київського національного університету культури та мистецтв (спеціальність — документознавство). Дівчина працювала в дитячому розважальному центрі та сама невдовзі мала стати матір’ю. Подружжя з нетерпінням чекало на народження малюка. Однак увечері 25 жовтня їхні мрії зруйнували російські ракети, які прилетіли до міста.

У загиблої Інни Оданець залишилася мама, бабуся, сестра та чоловік. Небайдужі людей зараз допомагають чоловікові Інні, який матеріально вижив, який перебуває в лікарні.

Чоловік загиблої Інни Оданець

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло, що в боях за Україну загинули обидва брати з Львівщини.

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