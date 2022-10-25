Немає слів, щоб описати цей біль: на війні загинув брат української гімнастки

Аліна Бихно поділилася новиною в Instagram

Українська гімнастка Аліна Бихно повідомила страшну звістку. На фронті загинув її брат. Раніше ми писали про загибель на війні двох гравців у американський футбол.

"Мішка. Мій улюблений братик. Який загинув у цій страшній війні, захищаючи нашу країну, обороняючи Маріуполь.

Немає слів, щоб описати цей біль. Мій герой! Наш герой! Пам’ятаємо, любимо, сумуємо! RIP", — написала спортсменка в соцмережах.

Аліна Бихно – майстер спорту міжнародного класу з художньої гімнастики. Переможниця Універсіади-2017, срібна призерка чемпіонату Європи-2018 та Європейських ігор 2019 року.

Раніше ми писали, що на фронті загинув дитячий тренер футбольного клубу "Минай" із Закарпатської області.

Нагадаємо, у бою з окупантами було вбито двох ультрас "Карпат".