Вороги вбили "Лісоруба" та "Вовка": футболісти захищали Україну

Два гравці в американський футбол загинули на війні

Лише нещодавно ми писали про смерть двох ультрас львівських "Карпат", як знову погані новини з фронту. Загинули двоє гравців в американський футбол.

Данило Богуславський виступав за клуб "Ужгородські Лісоруби". Був багаторазовим чемпіоном України з американського футболу. Разом із старшим братом вони удвох робили все можливе для розвитку цього виду спорту на Закарпатті.

Богуславський загинув на херсонському напрямку, рятуючи на полі бою пораненого товариша.

Данило Богуславський

Також, за повідомленням УЛАФ, загинув гравець клубу "Вінницькі Вовки" Руслан Сапожник. Його вбили у місті Торську на Донбасі.

Руслан Сапожник

Нагадаємо, влітку під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув футболіст, який раніше виступав за "Вінницьких Вовків" та "Київських Патріотів".

А потім під Бахмутом загинув ще один гравець "Київських Патріотів".