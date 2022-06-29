У бою на Донбасі загинув український футболіст

Спортсмен захищав рідну землю

У бою із російськими окупантами загинув колишній гравець Київських "Патріотів" Ярослав Мохонко.

Сумну новину повідомила Українська Ліга Американського Футболу на офіційній сторінці у Facebook.

Повідомляється, що спортсмен пішов захищати батьківщину ще у 2014 році. Загинув герой у бою під Бахмутом.

"Герої не вмирають! З величезним сумом на серці повідомляємо про загибель гравця Української Ліги Американського Футболу, ексгравця клубу Київські "Патріоти" — Ярослава Мохонка…

Герой самовіддано захищав Україну від орди ще з 2014 року. Він захищав свободу нашої країни й поклав за неї життя під містом Бахмут... Нехай Ярослав спочиває з миром у кращому світі, а наш ворог не знає спокою ні в цьому, ні в тому світі!

Герої Не вмирають! Ні в наших серцях, ні в нашій пам’яті! Слава Герою. Спочивай зі світом, брате... Наші найщиріші співчуття близьким і рідним Ярослава", — написали в пресслужбі ULAF.

Нагадаємо, 15 червня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув 30-річний футболіст, який раніше виступав за Вінницьких "Вовків" та Київських "Патріотів".

Раніше повідомлялося, що український шахіст героїчно загинув на війні з росією.