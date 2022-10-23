У героя залишилися два сини-футболісти: на фронті загинув дитячий тренер українського клубу

Футбольну сім’ю ФК "Минай" спіткало горе

На війні проти російських окупантів загинув дитячий тренер Чума Руслан Вікторович.

Про це повідомила пресслужба "Минаю" в Instagram. Тренеру філії команди у селі Порошкове (Закарпатська область) було 45 років.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну наставник змінив звичне для нього спортивне екіпірування на бронежилет і пішов захищати батьківщину. У Руслана Вікторовича залишилося двоє синів — юні футболісти. Денис 2009 року тренується в академії ФК "Минай", а Валентин 2011-го – у ДЮСШ ФК "Минай".

Руслан Вікторович дуже любив своїх дітей, виховував у них найкращі людські якості та мріяв, що вони стануть професійними футболістами. Повідомляється, що "Минай" підтримуватиме сім’ю героя та забезпечить його дітей усім необхідним для тренувань.

"ФК "Минай" висловлює глибокі співчуття рідним та близьким українського героя! Ми пам‘ятаємо, якою ціною здобуваємо свободу. Ніколи не пробачимо окупанту його криваві вчинки", — йдеться у повідомленні клубу.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув гравець в американський футбол із Закарпаття. Нагадаємо, у бою з окупантами були вбиті двоє ультрас "Карпат".