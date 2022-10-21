Війна в Україні триватиме десятиліттями? Експерт дав чітку відповідь

Експерт пояснив, чому країни ЄС не допустять тривалої війни в Україні

Війна росії проти України може тривати десятиліттями, проте цього точно не станеться, адже жодна з держав-членів Європейського союзу цього сценарію не прийме.

Відповідну інформацію у своєму інтерв'ю для видання "РБК-Україна" озвучив нащадок останнього гетьмана Війська Запорізького Кирила Разумовського, ініціатор інтернет-проєкту проти російської пропаганди "The Reality Bites Iniative" Грегор Разумовський, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи може росія затягнути війну з Україною на десятиліття.

"Причина того, чому європейські країни співіснують між собою мирно, не в тому, що там усі пацифісти. Це насправді колишні імперії. Франція, Австрія, Португалія, Іспанія, Данія. Навіть у Бельгії свого часу належали території Африки. Вони усвідомили безглуздість воєн і захоплення земель. Вони мали великий досвід воєн у різні періоди. Наполеонівська війна, Перша світова, яка була неймовірно руйнівною. Далі, як наслідок – Друга світова", — пояснює експерт.

За словами Разумовського, аналізуючи вищевикладене, країни ЄС усвідомили, що вкрай необхідно впроваджувати у світі так званий "механізм миру" і одним із головних завдань кожної з них є робота над тим, аби війни більше не повторювалися.

Експерт переконаний, що найголовнішою помилкою російського диктатора володимира путіна було його сподівання на те, що це"такий собі милий приємний та мирний союз". Проте Європа зробить усе можливе і вже точно не допустить, щоб війна рф проти України тривала десятки років.

"Я вважаю, що підтримувати Україну Європа не перестане. Зараз я не бачу, щоб хтось із країн-членів ЄС прийняв би сценарій, коли б війна тривала довго.", — наголосив Разумовський.

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