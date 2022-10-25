НП у Дніпрі: уламки російської ракети впали на АЗС, почалася пожежа, є жертви

Вогонь вдалося оперативно локалізувати

Російські окупанти знову завдали ударів по мирних українських містах. Так увечері 25 жовтня уламки ракети впали на автомобільну заправку в Дніпрі, через що там утворилася масштабна пожежа.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, зруйнованою виявилася заправка БРСМ, а ліквідація наслідків пожежі триває.

Крім того, він виклав кадри з місця події та зазначив, що станом на 22:15 пожежу вдалося локалізувати на площі 300 квадратних метрів. Відомо про те, що дві людини загинули, а ще двох вдалося врятувати.

Водночас голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив, що, за попередніми даними, крім двох загиблих є інформація про трьох постраждалих.

Як повідомлялося раніше, окупанти від початку вторгнення нещадно обстрілюють мирні українські міста, а в жовтні посилили обстріл об’єктів критичної інфраструктури. Так, наприклад, після обстрілу 22 жовтня, який залишив без світла мільйони людей, в Укренерго повідомили, що наслідки можуть бути настільки ж руйнівними, як наслідки ударів 10-12 жовтня.

Примітно, що енергетична інфраструктура в Дніпропетровській області в жовтні зазнала обстрілів найчастіше.