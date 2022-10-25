Обстріли об’єктів енергетики: яка область постраждала найбільше

Кількість обстрілів критичної інфраструктури різко зросла у жовтні

Окупанти з початку повномасштабного вторгнення здійснили 85 обстрілів об’єктів енергетики України. З них 51 обстріл припав на жовтень.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у своєму телеграм-каналі, найбільше таких ударів по об’єктах критичної інфраструктури було завдано по Дніпропетровській області, там таких було зафіксовано 8.

Слідом за нею йдуть Львівська та Вінницька області з показниками у 6 та 5 відповідно.

"Це політика знищення українців через створення умов, непридатних для життя", — сказав генеральний прокурор Андрій Костін.

За його словами, обстріли мають на меті позбавити українців необхідних для виживання речей, на кшталт тепла, світла й води та нагадують ситуацію 1932-33 років, коли росіяни так само свідомо прирікали народ на смерть під час Голодомору.

"Це – тероризм та воєнний злочин", — зазначив він і додав, що росію та її керівництво необхідно притягнути до відповідальності.

Як повідомлялося раніше, крайній обстріл критичної інфраструктури стався 22 жовтня, тоді росіяни завдали масштабного ракетного удару по багатьох областях України. В Укренерго після цього повідомили, що наслідки обстрілу можуть бути настільки ж руйнівними, як наслідки ударів 10-12 жовтня.