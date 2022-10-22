Після ракетних ударів в Україні знову перебої з інтернетом: де найгірше

Перебої у роботі інтернету спостерігаються на півдні України

Російські окупанти вранці у суботу, 22 жовтня, вкотре завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, що призвело також до перебоїв з Інтернетом у деяких областях країни.

Про це свідчать дані глобального моніторингового сервісу NetBlocks.

"Підтверджено: оперативні мережеві дані показують перебої в роботі інтернету на півдні України, що відповідають новим ракетним атакам росії сьогодні вранці, націленим на критично важливу інфраструктуру; з 10 жовтня посилилися обстріли цивільних енергетичних об’єктів", — йдеться у твітер-аккаунті моніторингового сервісу.

Також Netblocks опублікував графік із "падінням" інтернету в низці українських областей:

Дані про падіння інтернету від Netblocks

Згідно з графіком, найбільші проблеми з доступом до Світової мережі — у Хмельницькій та Миколаївській областях, де Інтернетом станом на південь суботи забезпечено лише 27-28% населення.

Крім відключення інтернету в країні, після ранкової атаки спостерігалися і масштабні перебої з постачанням електроенергії. Так, за даними заступника глави Офісу президента України, наслідком ударів росії по українській енергетичній інфраструктурі стало знеструмлення більше мільйона споживачів у ряді областей країни.