После ракетных ударов в Украине опять перебои с интернетом: где хуже всего

Перебои в работе интернета наблюдаются на юге Украины

Российские оккупанты утром в субботу, 22 октября, в очередной раз нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Украины, что привело к перебоям с интернетом в некоторых областях страны.

Об этом свидетельствуют данные глобального мониторингового сервиса Netblocks.

"Подтверждено: оперативные сетевые данные показывают перебои в работе интернета на юге Украины, соответствующие новым ракетным атакам россии сегодня утром, нацеленным на критически важную инфраструктуру; с 10 октября усилились обстрелы гражданских энергетических объектов", — говорится в твиттер-аккаунте мониторингового сервиса.

Также Netblocks опубликовал график с "падением" интернета в ряде украинских областей:

Данные о падении интернета от Netblocks

Согласно графику, самые большие проблемы с доступом ко Всемирной сети — в Хмельницкой и Николаевской областях, где интернетом по состоянию на полдень субботы обеспечены только 27-28% населения.

Помимо отключения интернета в стране после утренней атаки наблюдались и масштабные перебои с поставками электроэнергии. Так, по данным замглавы Офиса президента Украины, следствием ударов рф по украинской энергетической инфраструктуре стало обесточивание более миллиона потребителей в ряде областей страны.