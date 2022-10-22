После ракетных ударов в Украине опять перебои с интернетом: где хуже всего
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Перебои в работе интернета наблюдаются на юге Украины
Российские оккупанты утром в субботу, 22 октября, в очередной раз нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Украины, что привело к перебоям с интернетом в некоторых областях страны.
Об этом свидетельствуют данные глобального мониторингового сервиса Netblocks.
"Подтверждено: оперативные сетевые данные показывают перебои в работе интернета на юге Украины, соответствующие новым ракетным атакам россии сегодня утром, нацеленным на критически важную инфраструктуру; с 10 октября усилились обстрелы гражданских энергетических объектов", — говорится в твиттер-аккаунте мониторингового сервиса.
Также Netblocks опубликовал график с "падением" интернета в ряде украинских областей:
Согласно графику, самые большие проблемы с доступом ко Всемирной сети — в Хмельницкой и Николаевской областях, где интернетом по состоянию на полдень субботы обеспечены только 27-28% населения.
Помимо отключения интернета в стране после утренней атаки наблюдались и масштабные перебои с поставками электроэнергии. Так, по данным замглавы Офиса президента Украины, следствием ударов рф по украинской энергетической инфраструктуре стало обесточивание более миллиона потребителей в ряде областей страны.