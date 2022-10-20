Холдинг Ахметова хочет увеличения цены электричества для покрытия убытков, – гендиректор ДТЭК

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко рассказал о тактике ударов россиян и посетовал на низкую цену электроэнергии

После двухнедельных ракетных ударов россиян энергетическая система Украина понесла значительные потери.

Разрушены более 30% инфраструктуры для выдачи мощности. На 20-21 октября Укрэнерго прогнозирует отключение электроэнергии согласно графикам, разработанным операторами систем распределения (облэнерго).

В своем интервью Экономправде Максим Тимченко, гендиректор крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, рассказал о тактике ударов российских террористов, перспективе потерять энергосистему и убытки тепловой генерации. Телеграф записал самое важное из этого интервью.

Тактика ударов по энергетике

Удары наносят не по генерирующим мощностям, а по системам связи с энергосистемой Украины. Бьют по открытым распределительным устройствам (ОРУ), трансформаторам, переключателям. Чтобы станцию, которая может производить электроэнергию, невозможно было соединить с объединенной энергосистемой.

В чем стратегия? У нас с советских времен построены объединенные энергосистемы: если пропадает где-то одна генерация, ее подхватывает другая. То есть все закольцовано и мы работаем в единой системе. В советское время строилась схема энергосистемы, где все настроено под происходящие сегодня подобные события. Российских военных консультируют их энергетики и они объясняют, как нанести максимальный ущерб энергосистеме.

Когда разбивают узловые подстанции "Укрэнерго" на 750 киловольт, которые связывают регионы, где находится генерация, а ключевые – это АЭС, то в одном регионе получается профицит, а в другом – дефицит.

Цель обстрелов

В русской армии происходят тотальные поражения на линии фронта. Учитывая это, они бьют в тыл, чтобы создать максимум проблем как гражданскому населению, путем подрыва морального духа, так и в военном плане с точки зрения подвоза оборудования. Без электроэнергии все останавливается.

К примеру, когда били по Днепропетровской области, где расположены наши шахты, то ударили по подстанции. Без электроэнергии останавливаются шахты, мы не производим уголь, и у нас не на чем работать ТЭС. Они разрушают инфраструктуру, чтобы тыл не мог нормально функционировать и, соответственно, обеспечивать линию фронта.

Проблемы восстановления

У нас ключевая проблема – оборудование. Производство автотрансформатора занимает 6-9 месяцев. У нас нет этих 6–9 месяцев. У нас и месяца нет.

Самое болезненное место – автотрансформаторы. Нам нужно активно искать б/у оборудование на угольных теплоэлектростанциях в Европе, которое мы можем снимать и перевозить сюда. Можно составлять какие-либо временные схемы, но они не могут работать на постоянной основе.

Считаю, что у нас не может быть какого-нибудь армагедона, ситуации, когда все разобьют и все погаснет. Я в этот сценарий не верю. Хотя я и в войну с Россией не верил. Все возможно, но, учитывая, как мы проявили себя и как проявила себя система с точки зрения устойчивости, у меня есть уверенность, что мы справимся с этими вызовами.

Согласно подсчетам Тимченко, обстрелы только с 10 по 13 октября принесли компании прямого ущерба на 400 млн грн.

Цена электроэнергии

По нашим расчетам, цена на электроэнергию не может быть ниже 100 евро/МВт-ч. С этими инфляционными расходами лучше говорить даже не в евро, ведь мы зависим от курса. Мы считаем, что цена сегодня в Украине должна быть 4,5-5 грн/кВт-ч вместо сегодняшних 3,2 грн/кВт-ч.

НКРЭКУ объявила на следующей неделе повышение так называемого прайс-кепа (максимальной предельной стоимости) с лимитами 3 грн/кВт-ч ночью и 6 грн днем. В среднем это будет давать тариф где-то 4,2-4,3 грн/кВт-ч. Мы согласны с этим подходом.

Только здесь приходит другая история: начинаются обсуждения, что при установке новых "прайс-кепов" часть средств должна изыматься от тепловой генерации. То есть якобы будет повышение, но все эти деньги заберет государство. Вот такие решения неверны.

Куда уйдут эти деньги? Эти деньги пойдут на финансирование "Энергоатома". Потому что сегодня "Энергоатом" несет нагрузку по финансированию тарифа населению в 1,68 грн/кВт-ч. И аргументация регулятора состоит в том, что у "Энергоатома" недостаточно денег для финансирования низкого тарифа с учетом потери Запорожской АЭС.

Как формируется стоимость тепловой генерации? Точка отсчета – это уголь. Сегодня цена угля на рынке составляет 4200 грн за тонну. Это $100. На хабах цена $270 — $300.

Я не поднимаю вопрос, что у нас цена на уголь в 2,5 раза меньше. Но хотя бы цена в $100 может покрыть тариф? Чтобы покрыть эту цену в тарифе, она должна быть, как я вам сказал, где-то 4,3-4,5 грн/кВт-ч.

Убыток тепловой генерации в этом году за 8 месяцев – 24 млрд грн.

Или оплата "зеленой" генерации, например. В начале войны 15–16% платили, сейчас оплата на уровне 60%, при наличии ресурсов для этого.