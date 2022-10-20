Холдинг Ахметова хоче збільшення ціни електрики для покриття збитків, - гендиректор ДТЕК

Гендиректор ДТЕК Максим Тімченко розказав про тактику ударів росіян та пожалівся на низьку ціну електроенергії

Після двотижневих ракетних ударів росіян енергетична система Україна зазнала значних втрат.

Зруйновано понад 30% інфраструктури для видачі потужності. На 20-21 жовтня Укренерго прогнозує відключення електроенергії згідно графіків, розроблених операторами систем розподілу (обленерго).

В своєму інтерв’ю Економправді Максим Тімченко, гендиректор найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, розказав про тактику ударів російських терористів, перспективу втратити енергосистему та збитки теплової генерації. Телеграф записав найважливіше з цього інтерв’ю.

Тактика ударів по енергетиці

Удари завдають не по генеруючих потужностях а по системах зв'язку з енергосистемою України. Б'ють по відкритих розподільчих пристроях (ВРП), трансформаторах, перемикачах. Щоб станцію, яка може виробляти електроенергію, було неможливо з'єднати з об'єднаною енергосистемою.

У чому тактика? У нас із радянських часів побудовані об'єднані енергосистеми: якщо пропадає десь одна генерація, її підхоплює інша. Тобто, все закільцьовано і ми працюємо в єдиній системі. За радянських часів будувалася схема енергосистеми, де все налаштовано під подібні події, які відбуваються сьогодні. Російських військових консультують їхні енергетики і вони пояснюють, як завдати максимальної шкоди енергосистемі.

Коли розбивають вузлові підстанції "Укренерго" на 750 кіловольт, які пов'язують регіони, де знаходиться генерація, а ключові – це АЕС, то в одному регіоні виходить профіцит, а в іншому – дефіцит.

Мета обстрілів

У російської армії відбуваються тотальні поразки на лінії фронту. З огляду на це вони б'ють у тил, щоб створити максимум проблем як цивільному населенню, шляхом підриву морального духу, так і у військовому плані з точки зору підвезення обладнання. Без електроенергії все зупиняється.

Наприклад, коли били по Дніпропетровській області, де розташовані наші шахти, то вдарили по підстанції. Без електроенергії зупиняються шахти, ми не виробляємо вугілля, і в нас немає на чому працювати ТЕС. Вони руйнують інфраструктуру, щоб тил не міг нормально функціонувати і, відповідно, забезпечувати лінію фронту.

Проблеми відновлення

У нас ключова проблема – обладнання. Виробництво автотрансформатора займає 6-9 місяців. У нас немає цих 6–9 місяців. У нас і місяця немає.

Найболючіше місце – автотрансформатори. Нам потрібно активно шукати вживане обладнання на вугільних теплоелектростанціях у Європі, яке ми можемо знімати і перевозити сюди. Можна складати якісь тимчасові схеми, але вони не можуть працювати на постійній основі.

Вважаю, що в нас не може бути якогось армагеддону, ситуації, що все розіб'ють і все згасне. Я в цей сценарій не вірив. Хоча я і у війну з Росією не вірив. Усе можливо, але з огляду на те, як ми проявили себе і як проявила себе система з точки зору стійкості, у мене є впевненість, що ми впораємося з цими викликами.

Згідно підрахунків Тімченка, обстріли тільки з 10 по 13 жовтня принесли компанії прямих збитків на 400 млн грн.

Ціна електроенергії

За нашими розрахунками, ціна на електроенергію не може бути нижчою за 100 євро/МВт-г. З тими інфляційними витратами краще говорити навіть не в євро, адже ми залежимо від курсу. Ми вважаємо, що ціна сьогодні в Україні має бути 4,5-5 грн/кВт-г замість сьогоднішніх 3,2 грн/кВт-г.

НКРЕКП оголосило наступного тижня підвищення так званого прайс–кепу (максимальної граничної вартості) з лімітами 3 грн/кВт-г вночі і 6 грн вдень. У середньому це даватиме тариф десь 4,2-4,3 грн/кВт-г. Ми згодні з цим підходом.

Тільки тут приходить інша історія: починаються обговорення, що при встановленні нових "прайс–кепів" частина коштів має вилучатися від теплової генерації. Тобто, нібито буде підвищення, але всі ці гроші забере держава. Ось такі рішення неправильні.

Куди підуть ці гроші? Ці гроші йдуть на фінансування "Енергоатому". Тому що сьогодні "Енергоатом" несе навантаження з фінансування тарифу населенню в 1,68 грн/кВт-г. І аргументація регулятора полягає в тому, що в "Енергоатома" недостатньо грошей для фінансування низького тарифу з урахуванням втрати Запорізької АЕС.

Як формується ціна теплової генерації? Точка відліку – це вугілля. Сьогодні ціна вугілля на ринку становить 4200 грн за тонну. Це $100. На хабах ціна $270 — $300.

Я не порушую питання, що в нас ціна на вугілля у 2,5 рази менша. Але хоча б ціну в $100 може покрити тариф? Щоб покрити цю ціну в тарифі, він має бути, як я вам сказав, десь 4,3-4,5 грн/кВт-г.

Збитки теплової генерації цього року за 8 місяців – 24 млрд грн.

Або оплата "зеленої" генерації, наприклад. На початку війни 15–16% платили, зараз оплата на рівні 60%, за наявності ресурсів для цього.