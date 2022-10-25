ЧП в Днепре: обломки российской ракеты упали на АЗС, начался пожар, есть жертвы
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Огонь удалось оперативно локализировать
Российские оккупанты вновь нанесли удары по мирным Украинским городам. Так вечером 25 октября обломки ракеты упали на автомобильную заправку в Днепре из-за чего, там образовался масштабный пожар.
Как сообщил в своем телеграм-канале заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, разрушенной оказалась заправка БРСМ, а ликвидация последствий пожара продолжается.
Кроме того, он выложил кадры с места происшествия и отметил, что по состоянию на 22:15 пожар удалось локализировать на площади в 300 квадратных метров. Известно о том, что два человека погибли, а еще двух удалось спасти.
Вместе с тем глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что, по предварительным данным, кроме двух погибших есть информация о троих пострадавших.
Как сообщалось ранее, оккупанты с самого начала вторжения беспощадно обстреливают мирные украинские города, а в октябре усилили обстрелы объектов критической инфраструктуры. Так, к примеру, после обстрела 22 октября, который оставил без света миллионы человек, в Укрэнерго сообщили, что последствия могут быть настолько же разрушительными, как последствия ударов 10-12 октября.
Примечательно, что энергетическая инфраструктура в Днепропетровской области в октябре подвергалась обстрелам чаще всего.