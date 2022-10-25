Укр

ЧП в Днепре: обломки российской ракеты упали на АЗС, начался пожар, есть жертвы

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Последствия удара по Днепру
Последствия удара по Днепру

Огонь удалось оперативно локализировать

Российские оккупанты вновь нанесли удары по мирным Украинским городам. Так вечером 25 октября обломки ракеты упали на автомобильную заправку в Днепре из-за чего, там образовался масштабный пожар.

Как сообщил в своем телеграм-канале заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, разрушенной оказалась заправка БРСМ, а ликвидация последствий пожара продолжается.

Кроме того, он выложил кадры с места происшествия и отметил, что по состоянию на 22:15 пожар удалось локализировать на площади в 300 квадратных метров. Известно о том, что два человека погибли, а еще двух удалось спасти.

Вместе с тем глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что, по предварительным данным, кроме двух погибших есть информация о троих пострадавших.

Как сообщалось ранее, оккупанты с самого начала вторжения беспощадно обстреливают мирные украинские города, а в октябре усилили обстрелы объектов критической инфраструктуры. Так, к примеру, после обстрела 22 октября, который оставил без света миллионы человек, в Укрэнерго сообщили, что последствия могут быть настолько же разрушительными, как последствия ударов 10-12 октября.

Примечательно, что энергетическая инфраструктура в Днепропетровской области в октябре подвергалась обстрелам чаще всего.

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