У бою під Херсоном загинув чемпіон Європи

Спортсмен віддав життя за батьківщину

Після сумної звістки про загибель на фронті українського боксера стало відомо про смерть ще одного захисника-чемпіона. У боях на півдні України загинув український спортсмен Дмитро Захарчук.

Про це повідомив Спортивний комітет України у Facebook. Дмитро професійно займався плаванням у ластах.

Дмитро Захарчук був вихованцем ДЮСШ "Аквалідер", був призером різних міжнародних турнірів, зокрема чемпіонату світу з плавання в ластах. Після початку вторгнення рф в Україну спортсмен змінив ласти на автомат.

"У боях під Херсоном загинув Дмитро Захарчук – чемпіон Європи, призер чемпіонату світу з плавання в ластах та Майстер спорту міжнародного класу. Вічна пам’ять герою!", — йдеться у повідомленні комітету.

Нагадаємо, українські захисники продовжують контрнаступ на кількох напрямках, у тому числі й у південних областях. Напередодні ЗСУ знищили пункт управління окупантів на Херсонщині. У США прогнозують, що вирішальна битва за південні області має відбутися до кінця поточного року.

Раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання загинув регбіст-тероборонівець Артем Толочко.