У бою під Херсоном загинув чемпіон Європи
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Спортсмен віддав життя за батьківщину
Після сумної звістки про загибель на фронті українського боксера стало відомо про смерть ще одного захисника-чемпіона. У боях на півдні України загинув український спортсмен Дмитро Захарчук.
Про це повідомив Спортивний комітет України у Facebook. Дмитро професійно займався плаванням у ластах.
Дмитро Захарчук був вихованцем ДЮСШ "Аквалідер", був призером різних міжнародних турнірів, зокрема чемпіонату світу з плавання в ластах. Після початку вторгнення рф в Україну спортсмен змінив ласти на автомат.
"У боях під Херсоном загинув Дмитро Захарчук – чемпіон Європи, призер чемпіонату світу з плавання в ластах та Майстер спорту міжнародного класу. Вічна пам’ять герою!", — йдеться у повідомленні комітету.
Нагадаємо, українські захисники продовжують контрнаступ на кількох напрямках, у тому числі й у південних областях. Напередодні ЗСУ знищили пункт управління окупантів на Херсонщині. У США прогнозують, що вирішальна битва за південні області має відбутися до кінця поточного року.
Раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання загинув регбіст-тероборонівець Артем Толочко.