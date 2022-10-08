"Найгірше позаду": ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Херсонщині

Україна повернула під свій контроль ще один населений пункт

Українські військовослужбовці звільнили населений пункт Шевченківка, що у Херсонській області.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, завдяки діям ЗСУ над цим населеним пунктом знову майорить український прапор.

"Тут уже немає російських окупантів, які тероризували та вбивали. Найгірше для цих світлих людей позаду", — написав він.

За словами Янушевича, наразі тривають роботи над тим, щоб максимально швидко повернути мешканців деокупованих населених пунктів до нормального життя, а також забезпечити їх усім необхідним для проходження зими.

Як повідомлялося раніше, 2 жовтня стало відомо, що ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів у Херсонській області та про те, що українським захисникам вдалося звільнити кілька населених пунктів та суттєво відтіснити росіян.

4 жовтня в Оперативному командуванні "Південь" навели список із восьми звільнених населених пунктів. Хоча на показаній ЗСУ карті було помітно, що Шевченківка теж знаходиться на деокупованій території, але про відновлення контролю за нею офіційно не повідомлялося.