Вирушать додому в пакетах: ЗСУ ліквідували на Півдні 83 окупанти
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Також знищено російський пункт управління у Херсонській області
Українські бійці продовжують успішне знищення ворожих військ на всіх фронтах, у тому числі й у південних областях, завдаючи противнику збитків у живій силі та техніці.
Про це повідомили у Оперативному командуванні "Південь".
Так, за минулий бойовий день наші воїни знищили 83 російських солдатів і офіцерів, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали по ворогові понад 200 вогневих завдань.
За результатами їх дій отримано підтвердження про ліквідацію:
- 4 танків;
- 4 гаубиць "Мста-Б";
- 2 мінометів 120 калібру;
- 7 одиниць автобронетехніки;
- 3 склади боєприпасів;
- 2 БПЛА типу "Орлан".
Крім того, пошкоджено 7 одиниць ворожої техніки, зокрема, танк, 2 самохідні потужні гармати "Півонія", інша авто-бронетехніка.
Ще один момент, який не може не тішити українців – це знищення складів із смертоносними боєприпасами у Херсонському та Бериславському районах та пункту управління у Каховському.
Нагадаємо, що ще однією знаковою подією вчора став вибух на Кримському мосту. Незважаючи на те, що в росії заявили про "підрив" автомобіля, військовий експерт Олег Жданов вважає, що це була успішна операція українських сил.