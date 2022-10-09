Вирушать додому в пакетах: ЗСУ ліквідували на Півдні 83 окупанти

Також знищено російський пункт управління у Херсонській області

Українські бійці продовжують успішне знищення ворожих військ на всіх фронтах, у тому числі й у південних областях, завдаючи противнику збитків у живій силі та техніці.

Про це повідомили у Оперативному командуванні "Південь".

Так, за минулий бойовий день наші воїни знищили 83 російських солдатів і офіцерів, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали по ворогові понад 200 вогневих завдань.

За результатами їх дій отримано підтвердження про ліквідацію:

4 танків;

4 гаубиць "Мста-Б";

2 мінометів 120 калібру;

7 одиниць автобронетехніки;

3 склади боєприпасів;

2 БПЛА типу "Орлан".

Крім того, пошкоджено 7 одиниць ворожої техніки, зокрема, танк, 2 самохідні потужні гармати "Півонія", інша авто-бронетехніка.

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Ще один момент, який не може не тішити українців – це знищення складів із смертоносними боєприпасами у Херсонському та Бериславському районах та пункту управління у Каховському.

Нагадаємо, що ще однією знаковою подією вчора став вибух на Кримському мосту. Незважаючи на те, що в росії заявили про "підрив" автомобіля, військовий експерт Олег Жданов вважає, що це була успішна операція українських сил.