У боях з окупантами загинув боєць ЗСУ, який піднімав прапор над Зміїним

Герой, на жаль, не дочекався дня української перемоги

Понад два місяці українські Збройні сили проводили операцію по звільненню острова Зміїний, захопленого російськими окупантами. У цей тривалий процес було залучено багато фахівців військової справи та бойових засобів, що дозволило українцям вибити росіян з острова вже 7 липня. Після чого там було піднято державний український стяг. Один з українських Героїв, який і підіймав наш жовто-синій прапор, на жаль, загинув.

Відповідну інформацію під час свого інтерв'ю в ефірі "Ми — Україна озвучив боєць батальйону "Традиції та порядок" Іван "Залізняк" Пилипчук, відзначивши, що загиблий був його товаришем і справжнім українським воїном, адже всі його дії заслуговують на велику повагу.

"Там була людина дуже на мене схожа, але це не я. Це мій товариш і він загинув. У нього поховання в суботу були. Він був справжнім воїном", — розповів він.

Варто нагадати, що на початку липня відбулося довгоочікуване завершення військової операції по звільненню острова. Росіяни поспіхом тікали зі Зміїного на швидкісних катерах після того, як українські Збройні сили потужно вдарили по ним. Проте згодом російська сторона назвала цю втечу так званим "жестом доброї волі". З того часу на Зміїному майорить український прапор.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як у боях за землі Батьківщини загинуло двоє братів із Львівської області. Ще вісім років тому хлопці добровольцями пішли боронити Україну. Одного з них вдома чекала наречена.