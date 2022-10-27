Остались маленькие дети и жена: на Херсонщине трагически погиб полковник полиции (фото)

Мужчина погиб, возвращая безопасность на освобожденные земли Херсонщины

Во время исполнения служебных обязанностей на Херсонщине трагически погиб начальник взрывотехнического отдела Главного управления Нацполиции Херсонской области, полковник полиции Александр Козюра.

Трагедия случилась в среду, 26 октября в Бериславском районе, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Александр Козюра вместе с коллегами занимался разминированием лесополосы неподалеку от населенного пункта. Однако при попытке обезвредить взрывоопасный предмет, который оставили российские оккупанты, полковник погиб.

Глава Херсонской областной государственной администрации Ярослав Ярушевич в своем Telegram-канале выразил соболезования семье погибшего и заявил, что гибель Александра Козюры останется на совести российских оккупантов.

"Его гибель также на совести подлых российских оккупантов, постоянно минующих и обстреливающих наши территории. Герою, потерявшему жизнь, возвращая безопасность на освобожденные земли Херсонщины, было всего 46 лет. Соболезнование родным", — написал Ярушевич.

Александр Козюра

"Его гибель также на совести подлых российских оккупантов, постоянно минующих и обстреливающих наши территории. Герою, потерявшему жизнь, возвращая безопасность на освобожденные земли Херсонщины, было всего 46 лет. Соболезнование родным", — написал Ярушевич.

Известно, что у погибшего полковника полиции осталась супруга и двое сыновей, которым 5 и 10 лет.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что в боях с оккупантами погиб боец ВСУ, который поднимал флаг над Змеиным

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