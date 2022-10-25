Укр

В боях с оккупантами погиб боец ВСУ, который поднимал флаг над Змеиным

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Поднятие украинского флага над островом Змеиный Новость обновлена 25 октября 2022, 10:45
Поднятие украинского флага над островом Змеиный

Герой, к сожалению, не дождался дня украинской победы

Более двух месяцев украинские Вооруженные силы проводили операцию по освобождению острова Змеиный, захваченного российскими оккупантами. В этот длительный процесс были вовлечены многие специалисты военного дела и боевые средства, что позволило украинцам выбить россиян с острова уже 7 июля. После чего там был поднят государственный украинский флаг. Один из украинских Героев, который и поднимал наш желто-синий стяг, к сожалению, погиб.

Соответствующую информацию во время своего интервью в эфире "Мы — Украина озвучил боец батальона "Традиции и порядок" Иван "Железняк" Пилипчук, отметив, что погибший был его товарищем и настоящим украинским воином, ведь все его действия заслуживают большого уважения.

"Там был человек очень похож на меня, но это не я. Это мой товарищ и он погиб. У него захоронения в субботу были. Он был настоящим воином", — рассказал он.

Следует напомнить, что в начале июля состоялось долгожданное завершение военной операции по освобождению острова. Россияне спешно бежали с Змеиного на скоростных катерах после того, как украинские Вооруженные силы мощно ударили по ним. Однако впоследствии российская сторона назвала этот побег так называемым "жестом доброй воли". С того времени на Змеином реет украинский флаг.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как в боях за земли Родины погибли два брата из Львовской области. Еще восемь лет назад ребята добровольцами отправились защищать Украину. Одного из них дома ждала невеста.

Теги:
#Война #Остров #Увольнение #Гибель #Змеиный