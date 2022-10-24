В боях за Украину погибли оба брата со Львовщины. Родители говорят: "Для кого теперь жить?"

В селе Завадовка Самборского района проводили в последний путь 26-летнего Михаила Сакаля

Во Львовской области родители потеряли на войне обоих сыновей. 21 октября в селе Завадовка Самборского района проводили в последний путь 26-летнего Михаила Сакаля – военнослужащего ВСУ, командира миномета. Михаил погиб во время выполнения боевого задания в Луганской области, где мощно продвигаются ВСУ. Три года назад погиб старший брат Михаила Иван – морской пехотинец, которому в то время было 24 года.

"Когда восемь лет назад началась война на Донбассе, братья добровольно пошли служить"

Судьбы братьев очень похожи. Оба пошли на войну добровольцами еще в 2014 году. Оба воевали на передовой. Оба собирались жениться.

- У Ивана уже все было готово к свадьбе, его ждала невеста, — рассказывает Олег Павлик, староста села Завадовка и двоюродный дядя братьев. – И Миша незадолго до своей гибели сказал маме, что появилась девушка, с которой он хочет связать свою жизнь. В семье больше не осталось детей. Иван был на год старше Михаила.

Когда восемь лет назад началась война в Донбассе, братья добровольно пошли служить. Иван служил в бригаде морской пехоты, подписал контракт. Его гибель стала большой трагедией для всей семьи. Михаил, отслужив, попытался вернуться к мирной жизни – окончил техникум, овладел профессией барбера. Имел много планов, но когда началось полномасштабное вторжение, он уже на следующий день стоял под дверью военкомата. Несмотря на боевой опыт, в военкомате его брать отказались – из-за того, что в семье погиб один сын. Но Мишу это не остановило, и он поехал во Львов, где записался в ряды теробороны. Родители просили его этого не делать. Мама даже спрятала его военный билет. Но Миша сказал: "Если не отдадите, я скажу, что потерял его, и мне выдадут новый". Он не мог бы сидеть дома, когда в стране идет полномасштабная война.

Не смог долго сидеть и во львовской теробороне. Рвался на передовую. Даже просил меня помочь, чтобы его поскорее туда отправили. Я пообещал, что попробую, но сам не сделал этого – у меня перед глазами стояли его родители, уже потерявшие одного сына. Но скоро тероборону начали отправлять на передок, и Миша оказался там без моей помощи.

Мы с ним встречались, когда он уже был в Славянске Донецкой области. Должны были увидеться и 14 октября, за день до его гибели. Я был недалеко от места, где он находился, и хотел привезти ему передачу из нашего волонтерского центра. Там были пироги и подарки ко Дню защитника Украины. Мы надеялись, что сможем немного посидеть, поговорить. Миша обещал сбросить мне свою локацию, но в последний момент написал, что встретиться не сможем — ему предстояло выполнить боевое задание. Договорились в ближайшее время обязательно увидеться… Так эта передача у меня и осталась.

На следующий день позвонил по телефону военный комиссар и сообщил: 99 процентов вероятности, что Миша погиб. Родным попросил не говорить – оставался еще один процент, что он выжил. На этом задании было пятеро ребят. Четверо погибли, один получил тяжелые ранения. К вечеру стало доподлинно известно, что Миша среди погибших.

По селу пошли слухи, но родители еще ничего не знали. Мама Миши работает в магазине, и она не могла понять, почему дочь ее сотрудницы, читая какие-то сообщения, так горько плачет… К тому, что Миша не выходил на связь каждый день, родители уже привыкли – и ждали от него известий хотя бы раз в три дня. Но вместо сообщения от сына пришли военные. Я был среди них, и это был один из самых сложных моментов моей жизни. Первому мы сказали отцу. Потом пришла мама. Она только спросила меня: "Зачем мне теперь жить? Для кого?"

"Миша хотел отомстить за брата"

Когда в 2019 году погиб старший брат Иван Сакаль, его провожали в последний путь всем районом. Люди встречали гроб с телом героя, стоя на коленях. Свой последний бой командир взвода разведки 137-го Батальона морской пехоты Иван Сакаль принял 1 мая 2019 года неподалеку от села Николаевка Волновахского района Донецкой области. Ночью вражеская группа диверсантов пыталась преодолеть полосу обеспечения украинских позиций. Украинские военнослужащие открыли огонь. Им на помощь пришла резервная группа Ивана Сакаля. Отступая, противник начал обстреливать украинских военнослужащих из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ивана привезли в больницу с тяжелым ранением. Он впал в кому и через пять дней умер.

Иван Сакаль погиб в мае 2019 года в Донецкой области

"Ване было 24 года. Один из которых мы прослужили и прожили вместе, — вспоминал в Facebook военный, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. — В морскую пехоту он пришел из комендатуры ВМС в 2015 году. А на войне он с 14-го. Мы познакомились зимой 15-го на первых курсах с британцами для морпехов, а через пару месяцев я попал в его взвод — он уже был главным сержантом.

Ваня был настоящим разведчиком — спокойным, сдержанным, умным, занимался кроссфитом и не раз участвовал в "Звитяге ВМС". Он никогда не прогибался перед командованием и никогда не выслуживался. Не стремился ни к наградам, ни к должностям или званиям. На него всегда можно было положиться и доверять ему. Своим примером всегда являлся образцом для личного состава (и не только для матросов, но и для многих офицеров).

В голове десятки историй и воспоминаний… Я рад, что мы, как планировали еще в АТО, успели сходить в Карпаты летом и чудесно зимой облазили Киев… Я набрал его первого числа, перекинулись парой слов, Ваня сказал, что занят (готовились к выходу) и созвонимся позже — а на следующее утро он получил смертельное ранение в бою…"

"Три года назад погиб Иван Сакаль, – пишет в Facebook подруга семьи Сакаль Мария Шумская-Барвинок. – Тогда мы познакомились с его родным братом. Очень сдружились и стали как родные. Миша Сакаль, ты был частью нашей семьи. А в воскресенье присоединился к брату: теперь нет вас двоих… И я не знаю, как это принять, как это пережить и вообще, как с этим жить дальше… Малой Сакаль… Мишка… Ты оставался один у мамы… За вас двоих… А теперь?"

Михаил Сакаль погиб в октябре 2022 года в Луганской области

– Миша хотел отомстить за брата, – говорит Олег Павлик. — Они с Ваней были очень близки. Вместе росли, учились в одной школе. Иван всегда был очень серьезным, ответственным. Настоящий старший брат. А Миша – душа компании. Парень с прекрасным чувством юмора, никогда не лез за словом в карман. Даже когда уже был на передовой, в разговоре с родителями все шутил. Волонтерам, не раз спрашивавшим, чем можно помочь, всегда отвечал, что у него все есть и ничего не нужно. А потом выяснялось, что экипировку и многое другое он покупал на свои деньги. От помощи волонтеров отказывался, чтобы они могли помочь еще кому-то. Выезжая во Львов, Миша уверял маму, что останется в теробороне здесь, во Львовской области. Но я почему-то даже не удивился, когда он попросил меня помочь ему попасть на передовую.