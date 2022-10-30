Помогал саперам с разминированием: в Харьковской области трагически погиб судья-доброволец

Коллеги судьи характеризуют его как настоящего профессионала и патриота

Накануне, 29 октября, в Харьковской области в результате подрыва на мине погиб судья Красноградского районного суда Дмитрий Константинов. Мужчина как доброволец помогал саперам в разминировании деоккупированных населенных пунктов области.

Как передает пресс-служба Верховного Суда, трагедия произошла в поселке Борщевая Харьковской области, которое длительное время было оккупировано российскими войсками.

Село Борщевая на карте Украины

Отмечается, что на момент гибели судье Дмитрию Константинову было всего 42 года. В Верховном суде Украины назвали его гибель тяжелой и невосполнимой утратой.

Из открытых источников о судье Константинове удалось узнать немногое. Известно, что он начинал свой трудовой путь преподавателем юридического факультета ХНПУ имени Г.С. Сковороды. После этого стал судьей-спикером Красноградского районного суда Харьковской области.

"Помним его как хорошего человека, надежного и ответственного коллегу, профессионала, патриота. Дмитрий подорвался на взрывном устройстве в поселке Борщевая, которое долгое время было в оккупации, и где он помогал как доброволец саперам в разминировании", — пишут его коллеги в социальных сетях.

Ранее "Телеграф" сообщал о похожем случае на Херсонском направлении. Там во время разминирования территорий трагически погиб полковник полиции Александр Козюра. У мужа осталась жена и два сына, которым 5 и 10 лет.