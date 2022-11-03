Отчаянное наступление россии под Угледаром, мобики гибнут сотнями. Что об этом известно

Позиционная война идет в районе с. Павловка под Угледаром. Где-то преимущество у ВСУ, а где-то — у рф

россияне собрали свои силы в кулак и приступили к агрессивным наступательным действиям на Донбассе. Хотя сочувствовать армии россии после нескольких месяцев войны не приходится, но поражает, что на линию фронта бросили только что мобилизованных, само наступление не продумано должным образом, а солдаты вязнут в осенней грязи донецкого чернозема. Как результат — цифры мертвых россиян только по этим направлениям составляют около сотни ежедневно.

К отчаянным попыткам забрасывать ВСУ пушечным мясом оккупанты добавили обстрелы фосфорными бомбами и кассетные боеприпасы. Подробнее о свежих цифрах российских потерь, карте боев и происходящем вблизи Угледара читайте дальше:

Где именно идет наступление (карта)

В последние дни россия сосредоточила все свои усилия и начала наступление сразу по нескольким направлениям на Донбассе. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что захватчики пытаются окружить ВСУ возле Угледара (Донецкая область).

"Они пытаются атаковать, в частности, в районе с. Павловка Угледарского направления, там постоянно идут жестокие бои, идет такая позиционная война. Где-то у нас было преимущество, где-то – у них. Однако наши силы обороны удерживают позиции, делают максимальное, чтобы нанести удар по технике противника, истребить личный состав врага. Противник на этом направлении несет большие потери", – сказал Сергей Череватый.

Павловка расположена на юго-западе от Угледара и имеет значение для украинских военных для наступления на Волновахе, пояснил в комментарии "Радио НВ" военный эксперт Роман Свитан.

Карта боев под Угледаром от deepstatemap

"Там задача выйти на Волноваху, перерезать железнодорожную ветку, единственную, идущую со стороны Ростова в Токмак. В Токмаке сорван мост, далее эта ветка идет в Херсон, но мост уничтожен, и максимум они могут добираться по ней до Токмака (а это уже Запорожское направление). Поэтому для россиян важно удержать эту железнодорожную ветку и не дать нашей угледарской группировке, которая может (в зависимости от задачи) прорваться к Волновахе. Там всего-навсего несколько десятков километров", — отметил Свитан.

Военный эксперт утверждает, что они действительно попытались наступать в районе Павловки, но не рассчитали, и, скорее всего, в бой бросили части, которые никогда не воевали в режиме осенне-зимнего периода. Они попали в бездорожье, увязли в грязи, не смогли двигаться. Артиллерия их поймала, когда они погрязли по живот в донецком черноземе. Этот чернозем очень плотный, его слой составляет до 80 см, он принимает практически все железо, которое может по нему пройти, если он влажный.

"Они это, скорее всего, не учли. Это россияне из Зауралья, которые в жизни чернозема не видели… Сейчас они отползают на те рубежи, с которых начинали наступление", — говорит Свитан.

Карта боев на Бахмутском направлении от deepstatemap

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов уточнил, какие именно войска атакуют:

"Противник силами до мотострелковой роты, а иногда и двух, при поддержке огня танков, БМП и артиллерии систематически пытался прорвать оборону наших войск с целью захвата Павловки и выхода в Угледар", — сообщил Громов.

Карта боев вблизи Авдеевки и Марьинки от deepstatemap

Также противник пытается блокировать Бахмут с юга, северо-востока и завладеть Соледаром, чтобы создать благоприятные условия для продолжения наступления в направлении Часов Яр с целью дальнейшего полного блокирования Бахмута с запада. Так, Бахмутское и Авдеевское направления остаются "наиболее активными". Враг постоянно пытается вести штурмовые, атакующие действия и наносит удары по нашим позициям и населенным пунктам. Украинским военным удалось отразить все атаки.

Жестокие бои и фосфорные снаряды

В окрестностях частного сектора одного из районов Бахмута российские войска ударили запрещенными конвенциями фосфорными снарядами, сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ. В перехвате СБУ телефонного разговора этот факт подтверждает оккупант, который говорит, что россияне жгли украинцев фосфором.

"Салюты были ночью. Если на кожу попадает, то тело выжигает до костей", – рассказывает захватчик.

российские войска ночью 2 ноября атаковали украинские инфраструктурные объекты ракетами и иранскими "Shahed" в Угледаре и Водяном. Это первое подтверждение использования иранскими "Shahed" в районе Угледара, отмечает ISW. Аналитики также обратили внимание на то, что бои вокруг Павловки замедлились, но не прекратились, поскольку российские войска безуспешно пытаются уничтожить украинское присутствие в Павловке и Новомихайловке. россияне окапываются на своих позициях у Новомихайловки с намерением наступать на Угледар с востока и перерезать дорогу к Новомихайловке.

Сумасшедшие потери россии

Около сотни убитых и столько же раненых россиян ежедневно фиксируют по линии фронта только на Авдеевском, Угледарском и Марьинском направлениях, общие потери по всем остальным направлениям складываются во впечатляющее число. По словам Череватого, рост потерь врага связан с рядом факторов.

"Первый – активные штурмовые действия не продуманы должным образом, осуществляются с использованием новомобилизационных сил. Враг несет большие потери, в частности, на таком направлении как Авдеевка, Марьинка, Угледар, где ведутся активные боевые действия. В последние дни сто человек противник теряет ежесуточно убитыми и примерно столько же ранеными, также примерно десять единиц техники. Для такого направления это достаточно большие потери", — сказал Череватый.

Генштаб ранее сообщил, что за минувшие сутки россия потеряла 730 военных, а всего от полномасштабного вторжения – около 74 тысяч. Сама российская сторона традиционно не предоставляет данные о потерях.

На потери обратил внимание также журналист Юрий Бутусов, он проанализировал пост российского пропагандиста о боях за Павловку.

"Деревню атакуют более недели подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота россии. Во время войн в Чечне морская пехота ТОФ россии потеряла 63 человека погибшими. В селе Павловка уже через неделю морпехи из Владивостока потеряли больше", — пишет Бутусов.

Он также отметил, что война и для нас в россии стала борьбой средств разведки и поражения. Снарядов калибра 122 мм не хватает для решения всех огневых задач даже в российской армии.

"Это не значит, что снаряды закончатся, это значит, что склады у россиян также иссякают, и они начинают работать только теми снарядами, которые производит их промышленность и они могут получить от союзников. Так же и Украина сейчас должна рассчитывать не только на поставки от союзников, но и на собственное производство снарядов. 120 мм мины, 122 и 155 мм калибры являются ключевыми для нашей артиллерии", — заявил Бутусов, добавив, что нужно разворачивать собственное производство, потому что в следующем году война уже не будет вестись старыми запасами.

Он подытожил, что преимущество в войне будет у того, кто сможет развернуть более масштабное производство средств поражения. Производство снарядов и мин должно стать приоритетом.