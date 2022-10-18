Двое ультрас "Карпат" погибли, выполняя боевое задание
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Не вернулись с войны Юрий "Тай" Осадчук и Ростислав "Дрогобич" Шейко
Печальные новости пришли с фронта в футбольную семью. Во время выполнения боевого задания погибли представители фанатского движения львовских "Карпат" Юрий Осадчук и Ростислав Шейко.
Информация о гибели наших воинов появилась на странице львовских болельщиков в Facebook.
Напомним, что в октябре один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по кличке Регбист трагически погиб на фронте.
Футболисты "Динамо" почтили память Максима после матча Лиги Европы с французским "Ренном".
Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погиб регбист-теробороновец Артем Толочко.
Напомним, в бою за Украину жизнь отдал известный украинский джитсер Анатолий Розвадовский.