Укр

Двое ультрас "Карпат" погибли, выполняя боевое задание

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Двое ультрас "Карпат" погибли, выполняя боевое задание Новость обновлена 18 октября 2022, 17:25

Не вернулись с войны Юрий "Тай" Осадчук и Ростислав "Дрогобич" Шейко

Печальные новости пришли с фронта в футбольную семью. Во время выполнения боевого задания погибли представители фанатского движения львовских "Карпат" Юрий Осадчук и Ростислав Шейко.

Информация о гибели наших воинов появилась на странице львовских болельщиков в Facebook.

Напомним, что в октябре один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по кличке Регбист трагически погиб на фронте.

Футболисты "Динамо" почтили память Максима после матча Лиги Европы с французским "Ренном".

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погиб регбист-теробороновец Артем Толочко.

Напомним, в бою за Украину жизнь отдал известный украинский джитсер Анатолий Розвадовский.

Теги:
#Война #Ультрас #ФК Карпаты Львов