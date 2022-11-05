Суддя "Верховного суду": на Донеччині поранено непростого колаборанта, який виніс смертний вирок іноземцям

Юрист перейшов на бік окупантів дуже давно і у 2019 році його "підвищили"

На території окупованої Донецької області у Вуглегірську стріляли у суддю окупаційного "Верховного суду ДНР". Він у тяжкому стані.

Про це повідомляє ТАРС. Пізніше у місцевих телегра-каналах назвали його ім’я — це Олександр Нікулін, відомий в Україні своїм вироком іноземним громадянам, захопленим окупантами. Замах був скоєний четвертого листопада. Зазначимо, що він живе у тому населеному пункті, де отримав кулю.

Вуглегірськ на карті

Що відомо про суддю Нікуліна

Крім того, що він із 2019 року непростий суддя при окупантах, Олександр Нікулін викладає арбітражний процес у Донецькому університеті. Має вищу освіту, здобуту в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. Працює у сфері юриспруденції він 37 років. Нікулін до окупації працював у Донецькому апеляційному адміністративному суді. На "Миротворці" він має персональну сторінку.

На сайті окупованого Донецького університету є фото та інформація про суддю

Сторінка Нікуліна на "Миротворці"

Весь його досвід не допоміг йому у розгляді "справи" проти громадян Великобританії Шона Піннера та Айдена Есліна, а також поданого королівства Марокко Саадуна Брагіма — на чолі "колегії" він визнав їх винними і засудив до страти. Чоловіків збиралися розстріляти. За це СБУ заочно повідомила його про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Нагадаємо, що у вересні трьох іноземців вдалося звільнити з російського полону внаслідок обміну.