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Суддя "Верховного суду": на Донеччині поранено непростого колаборанта, який виніс смертний вирок іноземцям

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Суддя відомий переходом на бік окупантів Новина оновлена 05 листопада 2022, 09:27
Суддя відомий переходом на бік окупантів. Фото Колаж "Телеграфа"

Юрист перейшов на бік окупантів дуже давно і у 2019 році його "підвищили"

На території окупованої Донецької області у Вуглегірську стріляли у суддю окупаційного "Верховного суду ДНР". Він у тяжкому стані.

Про це повідомляє ТАРС. Пізніше у місцевих телегра-каналах назвали його ім’я — це Олександр Нікулін, відомий в Україні своїм вироком іноземним громадянам, захопленим окупантами. Замах був скоєний четвертого листопада. Зазначимо, що він живе у тому населеному пункті, де отримав кулю.

Вуглегірськ на карті
Вуглегірськ на карті

Що відомо про суддю Нікуліна

Крім того, що він із 2019 року непростий суддя при окупантах, Олександр Нікулін викладає арбітражний процес у Донецькому університеті. Має вищу освіту, здобуту в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. Працює у сфері юриспруденції він 37 років. Нікулін до окупації працював у Донецькому апеляційному адміністративному суді. На "Миротворці" він має персональну сторінку.

Суддя Нікулін поранений у Вуглегірську
На сайті окупованого Донецького університету є фото та інформація про суддю
Нікулін Олександр на сайті Миротворець
Сторінка Нікуліна на "Миротворці"

Весь його досвід не допоміг йому у розгляді "справи" проти громадян Великобританії Шона Піннера та Айдена Есліна, а також поданого королівства Марокко Саадуна Брагіма — на чолі "колегії" він визнав їх винними і засудив до страти. Чоловіків збиралися розстріляти. За це СБУ заочно повідомила його про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Нагадаємо, що у вересні трьох іноземців вдалося звільнити з російського полону внаслідок обміну.

Теги:
#Донецька область #Суддя #Окупація