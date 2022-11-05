Возвращение территорий и не только: Ермак озвучил, как будет выглядеть победа Украины

В понимание победы включено не только освобождение страны от российских захватчиков, но и последствия для них

У Украины есть четкое видение того, что такое победа в войне против россии и союзники, в частности США, разделяют его. Оно состоит из четырех основных пунктов Об этом сообщил глава ОПУ Андрей Ермак во время визита советника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

Отвечая на вопрос "Европейской правды", Ермак отдельно подчеркнул, что видение уже согласовано с США. Понимание победы в Украине совпадает с пониманием также в Британии, Германии и Франции.

Победа Украины в войне включает:

полная деоккупация всех территорий Украины, включая Крым и Донбасс,

выплата россией репараций,

возвращение всех пленных,

международные гарантии, которые не дадут россии напасть снова — возвращение к системе мировой безопасности.

Салливан в свою очередь заверил в продолжении поддержки со стороны США и сообщил, что темой обсуждения во время его визита стал Херсон. Советник президента США отдельно отметил, что россия войну начала и может ее закончить — нужно прекратить оккупацию и отвести войска за рубежи Украины. Напомним, переговоров между россией и Украиной не будет, пока у власти в рф диктатор владимир путин.