Запрет на переговоры с путиным: Данилов объяснил смысл решения Зеленского

Украина не будет вести никаких переговоров с путиным

Украина, несмотря на то, что в последнее время активно "качают" тему переговоров между Киевом и Москвой, приняла решение отказаться от проведения каких-либо переговоров с россией на высшем уровне до тех пор, пока у власти в рфы находится владимир путин.

Об этом в интервью Эстонской общественной телерадиовещательной компании ERR рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Говоря о том, что президент Украины Владимир Зеленский не так давно утвердил предложение СНБО о запрете переговоров с Путиным, Данилов подчеркнул: "СНБО возглавляет президент, так что это было и его непосредственное решение, за которое единогласно проголосовали все члены СНБО".

Он отметил, что первый пункт этого решения СНБО гласит, что пока президентом российской федерации является путин, с ним Украина не будет вести никакие переговоры.

При этом Данилов отметил, что Украина полностью не блокирует взаимодействие с россией.

"Другие вопросы, консультации и т. д. мы выносим за скобки этого вопроса. Речь идет именно о путине", — подчеркнул секретарь СНБО Украины.

Как сообщалось, недавно основатель и генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск своими неожиданными высказываниями касательно войны россии против Украины спровоцировал большой скандал.

Несмотря на призывы к нему ряда известных людей прекратить высказываться в подобном ключе, Маск продолжает нагнетать, заявляя, по сути, о том, что россия нанесет ядерный удар, если Украина попытается вернуть незаконно оккупированный рф Крым.