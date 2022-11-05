Сгорел "Полигон" - в россии случился очередной крупный пожар, есть жертвы: впечатляющие фото и видео
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Пламя полыхало всю ночь
В россии масштабный пожар унес жизни восьмерых человек, еще четверо — пострадали. В Костроме загорелось развлекательное заведение "Полигон". Около 2:37 по местному времени вспыхнуло здание — эвакуировать удалось 250 человек.
Количество погибших увеличилось — поначалу называли цифру в пять жертв, затем прокуратура рф сообщила, что их больше. Пожар был настолько сильным, что локализовать его удалось лишь через час, а на 8 утра по местному времени все еще не потушили до конца (7 по Киеву).
Из-за сильного задымления из ближайшего дома также эвакуировали 15 человек. Площадь пожара составила 3500 кв.м.
"Полигон" не самое фешенебельное заведение в Костроме. Средняя оценка на рейтинговых сайтах — 2 из 5. На территории находится ночной клуб, кафе.
Кострома — областной центр в россии и крупный порт на реке Волга. В городе живут почти 300 тысяч жителей.
Ранее "Телеграф" сообщал про масштабный пожар на складе технопарка "Успенский" в Подмосковье. Площадь возгорания составила пят тысяч кв.метров. В тот же день горело в Белгородской области. Но в этом пожаре уже успели обвинить украинских военных. В Шебекино горело на территории лакокрасочного завода.