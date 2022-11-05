Сгорел "Полигон" - в россии случился очередной крупный пожар, есть жертвы: впечатляющие фото и видео

Пламя полыхало всю ночь

В россии масштабный пожар унес жизни восьмерых человек, еще четверо — пострадали. В Костроме загорелось развлекательное заведение "Полигон". Около 2:37 по местному времени вспыхнуло здание — эвакуировать удалось 250 человек.

Количество погибших увеличилось — поначалу называли цифру в пять жертв, затем прокуратура рф сообщила, что их больше. Пожар был настолько сильным, что локализовать его удалось лишь через час, а на 8 утра по местному времени все еще не потушили до конца (7 по Киеву).

Из-за сильного задымления из ближайшего дома также эвакуировали 15 человек. Площадь пожара составила 3500 кв.м.

Тушение пожара затянулось

Открытый огонь удалось сдержать

На месте работают 20 пожарных машин

"Полигон" не самое фешенебельное заведение в Костроме. Средняя оценка на рейтинговых сайтах — 2 из 5. На территории находится ночной клуб, кафе.

Кострома — областной центр в россии и крупный порт на реке Волга. В городе живут почти 300 тысяч жителей.

Кострома на карте

Ранее "Телеграф" сообщал про масштабный пожар на складе технопарка "Успенский" в Подмосковье. Площадь возгорания составила пят тысяч кв.метров. В тот же день горело в Белгородской области. Но в этом пожаре уже успели обвинить украинских военных. В Шебекино горело на территории лакокрасочного завода.