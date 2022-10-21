Взрывы и дым: в Белгородской области масштабный пожар - видео и подробности

Российская официальная версия вновь вращается вокруг украинских военнослужащих

Суббота, 21 октября, стала для российской федерации весьма богатым на пожары днем. Не успели спасатели потушить массивное возгорание в Подмосковье, как огонь вспыхнул в одном из населенных пунктов Белгородской области — городе Шебекино. По предварительным данным, пожар произошел на территории лакокрасочного завода.

Первые подробности стали известны от издания "Медуза", а чуть позже о происходящем рассказал и губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков. По официальной версии, огонь вспыхнул якобы после прямого попадания снаряда в здание промышленного предприятия. Конечно же, россияне уже традиционно обвиняют в случившемся украинских военнослужащих.

Отметим, что во время пожара местные жители слышали несколько взрывов. Впрочем, это может быть связано со спецификой продукции, которую выпускает завод — горючие вещества, которыми являются краски и лаки, имеют свойство детонировать под воздействием высоких температур.

Шебекино Белгородской области на карте

Густой черный дым, который валит из пострадавшего здания, видно в Шебекино за много километров от самого завода. На месте уже работают медики и спасатели, пожар пытаются ликвидировать.

Дым видно и из другого конца города

Огонь бушует не на шутку

Дым с каждой минутой становится все чернее

Известно об одной пострадавшей, ее увезли в больницу. О состоянии ее здоровья не уточнялось.

Оторвать взгляд от этого пожара украинцу просто невозможно

Пожар очень сильный

В сети уже начали шутить на тему очередного пожара в Белгородской области, которые весьма участились в последнее время.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал подробности падения военного самолета в Ейске. Как оказалось, российские пилоты не справились с управлением, из-за чего их транспортное средство врезалось в многоэтажный дом.

Также мы писали о мощной "бавовне" в Крыму рядом с одним из военных аэродромов.