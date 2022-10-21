Укр

Взрывы и дым: в Белгородской области масштабный пожар - видео и подробности

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Дым виднеется за много километров от места возгорания Новость обновлена 21 октября 2022, 18:30
Дым виднеется за много километров от места возгорания

Российская официальная версия вновь вращается вокруг украинских военнослужащих

Суббота, 21 октября, стала для российской федерации весьма богатым на пожары днем. Не успели спасатели потушить массивное возгорание в Подмосковье, как огонь вспыхнул в одном из населенных пунктов Белгородской области — городе Шебекино. По предварительным данным, пожар произошел на территории лакокрасочного завода.

Первые подробности стали известны от издания "Медуза", а чуть позже о происходящем рассказал и губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков. По официальной версии, огонь вспыхнул якобы после прямого попадания снаряда в здание промышленного предприятия. Конечно же, россияне уже традиционно обвиняют в случившемся украинских военнослужащих.

Отметим, что во время пожара местные жители слышали несколько взрывов. Впрочем, это может быть связано со спецификой продукции, которую выпускает завод — горючие вещества, которыми являются краски и лаки, имеют свойство детонировать под воздействием высоких температур.

Шебекино Белгородская область карта
Шебекино Белгородской области на карте

Густой черный дым, который валит из пострадавшего здания, видно в Шебекино за много километров от самого завода. На месте уже работают медики и спасатели, пожар пытаются ликвидировать.

Шебекино пожар 21.10.2022
Дым видно и из другого конца города
Шебекино пожар 21.10.2022
Огонь бушует не на шутку
Шебекино пожар 21.10.2022
Дым с каждой минутой становится все чернее

Известно об одной пострадавшей, ее увезли в больницу. О состоянии ее здоровья не уточнялось.

Шебекино пожар 21.10.2022
Оторвать взгляд от этого пожара украинцу просто невозможно
Шебекино пожар 21.10.2022
Пожар очень сильный

В сети уже начали шутить на тему очередного пожара в Белгородской области, которые весьма участились в последнее время.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал подробности падения военного самолета в Ейске. Как оказалось, российские пилоты не справились с управлением, из-за чего их транспортное средство врезалось в многоэтажный дом.

Также мы писали о мощной "бавовне" в Крыму рядом с одним из военных аэродромов.

Теги:
#Пожар #Россия #Белгородская область #Шебекино