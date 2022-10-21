Снова курили? Под москвой вспыхнул масштабный пожар (видео)

Огонь протянулся на тысячи квадратных метров

В россии снова кто-то решил бросить сигарету в неуказанном для этого месте, в результате чего вспыхнул склад технопарка "Успенский", расположенный недалеко от подмосковного Ногинска. На территории объекта возник масштабный пожар, протянувшийся на тысячи квадратных метров. Над зданием многометровый плотный дым.

Горьковское шоссе, состав технопарка "Успенский"

Как в пятницу, 21 октября, пишут российские паблики, публикуя кадры чрезвычайного происшествия, склад, на территории которого возникло возгорание, расположен на 58 километре Горьковского шоссе. Также отмечается, что указанный технопарк принадлежит компании ООО Ресурс.

На месте масштабного пожара работают чрезвычайники. Огонь успел распространиться примерно на пять тысяч квадратных метров. Что касается информации о количестве пострадавших и погибших в результате чрезвычайного происшествия, то пока его нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как под российской москвой возник масштабный пожар на территории воинской части, где проходили службу срочники. Огонь вспыхнул на территории городского округа Долгопрудный уже глубоко в полночь.