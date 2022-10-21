Знову палили? Під московою спалахнула масштабна пожежа (відео)

Вогонь простягнувся на тисячі квадратних метрів

У росії знову хтось вирішив кинути цигарку у незазначеному для цього місці, в результаті чого спалахнув склад технопарку "Успенський", який розташований неподалік підмосковного Ногинска. На території об'єкта виникла масштабна пожежа, котра простягнулася на тисячі квадратних метрів. Над будівлею кількаметровий щільний дим.

Горьківське шосе, склад технопарку "Успенський"

Як у п'ятницю, 21 жовтня, пишуть російські пабліки, публікуючи кадри надзвичайної події, склад, на території якого виникло загоряння, розташований на 58-му кілометрі Горьківського шосе. Також зазначається, що вказаний технопарк належить компанії ТОВ "Ресурс".

Наразі на місці масштабної пожежі працюють надзвичайники. Вогонь встиг поширитися приблизно на п'ять тисяч квадратних метрів. Що стосується інформації щодо кількості постраждалих та загиблих в результаті надзвичайної події, то поки її немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під російською москвою виникла масштабна пожежа на території військової частини, де проходили службу строковики. Вогонь спалахнув на території міського округу Довгопрудний уже глибоко опівночі.