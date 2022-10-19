В Крыму "бавовна" возле военного аэродрома: что известно

Взрыв был достаточно мощный

Не прошло и месяца как Севастополь снова сотрясли взрывы — жители северной части города слышали громкие хлопки со стороны военного аэродрома Бельбек. В минувший раз оккупационные власти списали это на неисправность выехавшего за полосу самолета.

Оккупационный губернатор Севастополя михаил развожаев в этот раз заявил, что отработала система ПВО в районе Северной стороны. Он призвал всех к спокойствию и рассказал о якобы сбитом беспилотнике в районе военного аэродрома Бельбек.

Громко взрыв было слышно в Любимовке — районе на севере Севастополя. "Грохнуло так, что аж стены затряслись", — пишут местные жители.

До оккупации Крыма россией в Бельбеке был Международный аэропорт, из которого взлетали не только севастопольцы, но и жители других городов Крыма. После захвата полуострова он стал обслуживать только военную авиацию россии.

Расположение аэродрома Бельбек на карте

Карта аэродрома Бельбек

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после случившегося взрыва на Крымском мосту на полуострове усиливали меры безопасности. Ремонт сооружения продвигается не быстро — до декабря 2022 года будут только демонтировать поврежденные части полотна. Напомним, ранее провели серию успешных ракетных ударов по авиабазам россии в Крыму, в частности по аэродрому Саки. Задачей ВСУ стоит на 2023 год — сделать "ощущения" от ударов более острыми и ощутимыми.