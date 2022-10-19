У Криму "бавовна" біля військового аеродрому: що відомо

Вибух був досить сильний

Не минуло й місяця, як Севастополь знову струсонули вибухи — жителі північної частини міста чули гучні ляскання з боку військового аеродрому Бельбек. Минулого разу окупаційна влада списала це на несправність літака, що виїхав за смугу.

Окупаційний губернатор Севастополя михайло розводов цього разу заявив, що відпрацювала система ППО в районі Північної сторони. Він закликав усіх до спокою та розповів про нібито збитого безпілотника в районі військового аеродрому Бельбек.

Гучно вибух було чути у Любимівці – районі на півночі Севастополя. "Грукнуло так, що аж стіни затремтіли", — пишуть місцеві жителі.

До окупації Криму росією у Бельбеку був Міжнародний аеропорт, з якого злітали не лише севастопольці, а й мешканці інших міст Криму. Після захоплення півострова він став обслуговувати лише військову авіацію Росії.

Розташування аеродрому Бельбек на карті

Карта аеродрому Бельбек

Раніше "Телеграф" розповідав, що після вибуху на Кримському мосту на півострові посилювалися заходи безпеки. Ремонт споруди просувається не швидко — до грудня 2022 року лише демонтуватимуть пошкоджені частини полотна. Нагадаємо, раніше провели серію успішних ракетних ударів по авіабазах Росії в Криму, зокрема по аеродрому Саки. Завданням ЗСУ стоїть на 2023 рік — зробити "відчуття" від ударів гострішими та відчутнішими.