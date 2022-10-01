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У Криму потужні вибухи в районі військового аеропорту: відео та подробиці

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Пожежа у районі аеропорту Бельбек Новина оновлена 01 жовтня 2022, 18:36
Пожежа у районі аеропорту Бельбек

У районі аеропорту в Севастополі сталася пожежа із вибухами

В окупованому Криму знову сталася НП в аеропорту Бельбек (Севастополь), через що там сталася масштабна пожежа.

Як виразно видно на відео, які з’явилися в мережі, пожежа супроводжувалася низкою вибухів. Втім, за інформацією місцевої "влади", вогонь спалахнув не в результаті прильоту.

"За інформацією рятувальників під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги та спалахнув", — написав "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

З його слів, на місці вже працюють пожежники, а місцевим жителям варто зберігати спокій.

Що справді стало причиною пожежі наразі невідомо.

Як повідомлялося раніше, вибухи та пожежі в Криму почалися в серпні з подій на авіабазі "Саки", складі боєприпасів під Джанкоєм та аеродромі у Гвардійському.

18 серпня вибухи також відбувалися в аеропорту Бельбек, очевидці повідомили, що чули звуки прильоту.

7 вересня Україна офіційно підтвердила, що знищення авіабази "Саки" є справою рук ЗСУ, а ракетними ударами було знищено не один десяток військової техніки окупантів.

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#Пожежа #Крим #Севастополь #Бельбек