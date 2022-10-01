В Крыму мощные взрывы в районе военного аэропорта: видео и подробности

В районе аэропорта в Севастополе произошел пожар со взрывами

В оккупированном Крыму вновь случилось ЧП в аэропорте Бельбека (Севастополь) из-за чего там произошел масштабный пожар.

Как отчетливо видно на видео, которые появились в сети, пожар сопровождался рядом взрывов. Впрочем, по информации местных "властей" огонь вспыхнул не в результате прилета.

"По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся", — написал "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, на месте уже работают пожарные, а местным жителям стоит сохранять спокойствие.

Позже в сети появилось видео, на котором видно, как якобы тот самый самолет выкатывается за пределы взлетной полосы и падает с обрыва, а затем взрывается.

Как сообщалось ранее, взрывы и пожары в Крыму начались в августе с происшествий на авиабазе "Саки", складе боеприпасов под Джанкоем и аэродроме в Гвардейском.

18 августа взрывы также происходили в аэропорту Бельбек, при этом очевидцы сообщили, что слышали звуки прилета.

7 сентября Украина официально подтвердила, что уничтожение авиабазы "Саки" является делом рук ВСУ, а ракетными ударами был уничтожен не один десяток военной техники оккупантов.