"Бавовна" в Крыму — дело рук ВСУ: Украина официально подтвердила удары по российским авиабазам

Все атаки были успешными и уничтожили не один десяток российской военной техники

Генеральный штаб Украины подтвердил информацию о том, что за августовской "бавовной" в оккупированном россиянами Крыму стояли Вооруженные силы Украины. Наши военные, в частности, нанесли ракетные удары по авиабазам, которые с 2014 года захватили россияне.

Об этом в среду, 7 сентября, сообщили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель председателя комитета по нацбезопасности ВРУ Михаил Забродский в статье "Укринформа".

Чиновники описали характер борьбы с российскими оккупантами, отметив, что он "отдаленный". Это позволяет россиянам не так болезненно воспринимать потери и неудачи своих военных, а также — стоимость этой войны во всех ее пониманиях.

"Убедительным примером правильности такого подхода в текущем году являются успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки. Задача ВС Украины на 2023 год — сделать для россиян и в других оккупированных территориях эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние до целей", — говорится в статье.

Добавим, что до этого времени командование украинской армии официально не брало на себя ответственность за взрывы на российских авиабазах оккупированного Крыма.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что представители украинской разведки призвали крымчан к сотрудничеству и информированию о местах дислокации россиян в Крыму. Ставленники Кремля и местные коллаборанты успели развести истерику из-за планов Украины по деоккупации полуострова и заявлений об обработке маршрутов эвакуации жителей на случай военных действий.