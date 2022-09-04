Укр

"Бавовна" в Крыму: жители слышали взрывы в Симферополе и Севастополе (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Взрывы в Крыму слышали в крупных логистических узлах Новость обновлена 04 сентября 2022, 09:32
Взрывы в Крыму слышали в крупных логистических узлах

Неподалеку от одного из упомянутых мест — военная часть

В оккупированном россией Крыму регулярно происходят чрезвычайные происшествия — пожары, взрывы и другие неприятности не обходят не только военные объекты. В ночь на 4 сентября звуки взрывов слышали сразу в двух крупных городах полуострова — Симферополе и Севастополе.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях. В региональных телеграм-каналах рассказывается то о пуске ракет в сторону материковой Украины, то про работу российского ПВО якобы против беспилотника. Ракеты якобы что-то сбили.

Отметим, что большинство пользователей сообщает о взрывах в Севастополе в районе Козачьей бухты. Там находится военная часть оккупантов.

Казачка Севастополь взрыв 4.09
Козачья бухта на карте

В Симферополе за взрывы могли принять свадебный салют, отмечают местные паблики. По традиции, оккупационные власти Крыма молчат о произошедшем ночью и не комментируют странные звуки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские разведчики призвали крымчан к сотрудничеству и информированию о местах дислокации оккупантов на полуострове. Местные коллаборанты и российские ставленники уже устроили истерику из-за планов Украины по деоккупации полуострова и заявлений о проработке маршрутов эвакуации жителей на случай военных действий.

Теги:
#Симферополь #Крым #Севастополь #Взрывы