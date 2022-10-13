Ремонт Кримського мосту йде досить важко: споруду знову показали з космосу (фото)

Вантажні автомобілі ще не пускають для проїзду по переправі

З моменту вражаючої "бавовни" на Кримському мосту минуло вже п’ять днів, але росіяни не надто просунулися у ремонті постраждалої ділянки. На супутникових фото добре видно, що з обвалом на автомобільній частини переправи досі нічого не зробили — шматки асфальтованого покриття все ще лежать у морі.

Оглядовими знімками, зробленими з космосу, з обивателями поділилися в компанії Maxar. Фахівці зазначили, що їхні світлини чітко демонструють: частину мосту справді знову введено в експлуатацію, але лише для легкових автомобілів.

Попри все вихваляння окупантів, роботи залізничної гілки Керченського мосту поки непомітно. На знімку навпаки знято групу людей, яка, вочевидь, зайнята усуненням наслідків вибуху. Тривають роботи і на автомобільній частині переправи.

Тим часом по одній із сторін мосту можуть їздити тільки легкові автомобілі. Для вантажівок росіяни вирішили використати спеціальні поромні переправи, які також потрапили до об’єктиву супутника Maxar.

Один із поромів для машин, що їдуть у Крим.

Вантажівки поблизу

Крім цього, у мережі напередодні з’явилися фото руйнувань на мосту, зроблені зблизька.

Росіяни намагаються ремонтувати переправу

Раніше ми показували, як виглядала з космосу сама пожежа на Кримському мості. Вражаючими знімками поділилися не тільки Maxar, але і Planet.

Також "Телеграф" розбирався, що не так з розслідуванням ФСБ щодо вибухів на переправі і чому вся ця історія виглядає дуже безглуздо.