Шпигунська історія ФСБ росії про підрив Кримського мосту: що з нею не так

У версії ФСБ є все необхідне для пригодницького екшену: підміна документів у Вірменії, грузинський брокер Леван, агент ГУР з кодовим ім'ям Іван Іванович. Бракує лише полтавського палія

У росії нарешті визначились із версією щодо того, хто ж і навіщо підірвав Кримський міст. Вибух трапився ще в суботу, 8 жовтня, обваливши два прольоти автомобільного полотна та пошкодивши кілометр залізничних колій на незаконно збудованому мосту. Ним, до речі, перекидали військову техніку та боєприпаси для війни проти України з самого початку бойових дій.

Подія неабияк розвеселила українців, проте президент росії володимир путін у неділю виглядав не так життєрадісно. На оприлюдненому відео путін просто спитав голову слідчого комітету олександра бастиркіна, чи це теракт і, чи за цим стояли українські спецслужби. Також росіяни відкрили справу за статтею "тероризм" і сказали, що на мосту вибухнула вантажівка, яка раніше знаходилася у Болгарії, Грузії та Вірменії.

І ось росія нарешті оприлюднила якісь деталі своєї версії. Розповідаємо, про що у ній йдеться, та як відреагували в Україні, а також інших країнах, що згадуються у "розслідуванні".

Версія ФСБ та СК рф

Федеральна служба безпеки (ФСБ) росії та слідчий комітет (СК) оприлюднили спільне розслідування. Вони стверджують, що організували вибух на Кримському мосту начебто Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агенти. Так, росіяни кажуть, що встановили щонайменше 12 людей, які причетні до вибуху. Затримали 5 громадян росії, 3 громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву.

Станом на цей момент росіяни назвали імена 7 "підозрюваних": це громадяни України Михайло Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, Володимир Злоба, громадяни Грузії Сандро Іносарідзе та "брокер на ім'я Леван", а також громадянин Вірменії Артур Терчанян.

ФСБ теж показала фото "організаторів":

Буданов, Андрійченко в окулярах (той самий Іван Іванович) та Цюркало

За версією слідства, вибуховий пристрій сховали у рулонах із будівельною поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою 22 770 кг. Вантаж на початку серпня нібито відправили з морського порту Одеси до болгарського міста Русе. З Болгарії вантаж переправили до грузинського порту Поті, а потім — до Вірменії. Потім груз із бомбою всередині розмитнили у вірменському Єревані за правилами Євразійського економічного союзу, після чого відбулася підміна документів. У нових документах відправником вантажу стала вірменська компанія, а одержувачем — московська.

4 жовтня нашпигована вибухівкою вантажівка DAF, яка нібито мала грузинську реєстрацію, без перешкод перетнула досить людний російсько-грузинський кордон у пункті пропуску "Верхній Ларс" (це там, де останнім часом збиралися кілометрові черги з охочих виїхати, аби уникнути мобілізації).

6 жовтня груз доставили та розвантажили на гуртовій базі Армавіра Краснодарського краю. ФСБ стверджує, що 7 жовтня за сприяння українця Р. Соломка, Володимира Васильовича Злоби (1987 р.н.), та ще п'ятьох росіян, документи на вантаж знову змінили. Відправником вказали ТОВ "ПЕК-34" (м. Ульяновськ), а одержувачем — неіснуючу фірму в анексованому Криму. Того ж дня палети нібито завантажили у фуру росіянина Махіра Юсубова (1971 р.н.), він виїхав до Сімферополя, а 8 жовтня о 06:03 під час проходження Кримським мостом було здійснено підрив.

А контролював всю цю шпигунську операцію нібито співробітник ГУР Іван Іванович, який цілком міг бути і Сергієм, каже ФСБ:

"Контроль за пересуванням вантажу усім маршрутом та контакти з учасниками злочинної схеми транспортування здійснював співробітник ГУР МОУ, який представлявся "Іваном Івановичем", який використовував для координації як віртуальний анонімний номер, придбаний в інтернеті, так і зареєстрований на громадянина України — жителя м. Кременчук Андрійченка Сергія Володимировича, 1988 р.н.", — заявили у ФСБ.

Розслідування росіян триває.

Відповідь ГУР: це нісенітниці

В українській розвідці назвали розслідування ФСБ нісенітницею. Представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов досить лаконічно відреагував на звіт ФСБ та СК, передає "Суспільне".

"Нісенітниця — вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно що ще ніякої візитки не знайшли в районі Кримського мосту", — сказав Юсов.

Болгарія, Грузія та Вірменія кажуть, що ні при чому

Територію Грузії не перетинали вантажівки з тротилом та іншою вибухівкою, відреагували офіційні особи країни. Так, заступник голови МВС Грузії Олександр Дарахвелідзе заявив, що Грузія не має жодного стосунку до вказаного питання.

"Як транзитні, так і не транзитні вантажі проходять митний контроль у Грузії. Якогось підозрілого факту зафіксовано не було", — сказав Олександр Дарахвелідзе, передає "Эхо Кавказа".

Заступник міністра фінансів Георгій Какаурідзе заявив, що митний кордон країни не проходили ні трейлери, ні вагони, завантажені тротилом або іншими вибуховими речовинами.

"Якщо хтось стверджуватиме, що вантажівка все ж таки перетнула держкордон, то почнеться розслідування і винні будуть притягнуті до відповідальності. Я не думаю, що маю виправдовуватися", — заявив Какаурідзе.

Своєю чергою Комітет держдоходів Вірменії заявив, що митна служба не знайшла ризиків у вантажі, який фігурує у "справі про теракт" на Кримському мосту. Митники виконали всі необхідні процедури.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Гилиб Доньов заявив, що влада країни повністю виключає можливість того, що в ній побувала вантажівка, яка, ймовірно, вибухнула на мосту. Як передає болгарська служба "Радіо Свобода", влада провела спеціальну перевірку слів бастрикіна. Уряд заявив, що не дозволить "використовувати ім'я країни поруч з будь-якими повідомленнями щодо терористичної діяльності". Провести перевірку повідомлення бастрикіна прокуратура Софії доручила міністерству внутрішніх справ та Службі державної безпеки.

Невідповідності на фото та відео

У міжнародній волонтерській спільноті InformNapalm кажуть, що жодної бомби у вантажівці не було. Про це свідчать опубліковані ФСБ фото та відео огляду фури, яка за версією слідства, і підірвалася на Кримському мосту.

На фото огляду фури вибухівки не видно

"Знаєте, чому на рентгені не видно вибухівки? Бо її і не було в вантажівці. Версію про вибух вантажівки цілеспрямовано розганяє саме фсб, щоб випадково не вийшли на них самих", — вважають в InformNapalm.

InformNapalm зазначає, що не вантажівка стала причиною вибуху, вона просто потрапила під засвіт. Там додали, що версія із вантажівкою не пояснює, чому відірвались два автодорожні прольоти мосту в різних місцях.

OSINT-дослідник Олівер Александер у Twitter звернув увагу на те, що на відео відображено одну вантажівку, а на фото із замаскованою вибухівкою — іншу. Він вказав на різну кількість коліс у машин: у першої під причепом їх п'ять з кожного боку, у другої — чотири.

"Вантажівка та причіп, які видно на рентгенівських знімках, — це не та сама вантажівка, яку видно на опублікованому записі камери відеоспостереження, на якому видно, що вантажівку перевіряють", — написав Олівер Александер.

На записах камер відеоспостереження видно вантажівку International ProStar із подвійною задньою віссю. У вантажівки на рентгенівському знімку була лише одна.

Вантажівки на відео та на рентгені різні

Дослідник підсумував, що невідомо, що насправді везла справжня фура і додав, що це схоже на спробу прикрити той факт, що надміру розкручена охорона на мосту була такою ж некомпетентною, як і решта російських військових. Він припустив, що перевірка на записах камер відеоспостереження, була, ймовірно, єдиною.