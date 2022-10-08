"За підсумком референдуму міст приєднався до моря": у мережі продовжують жартувати про вибух на Кримському мосту

Мережею розлетілося безліч мемів

Вранці суботи, 8 жовтня, потужний вибух пролунав у районі Кримського мосту, внаслідок чого дві чи три його секції було зруйновано.

Настільки довгоочікувана для багатьох українців подія не могла залишитися непоміченою, а тому українською і не лише сегментами мережі розлетілося безліч мемів і жартів із цього приводу. "Телеграф" зібрав найкраще.

Варто зазначити, що тема знищення мосту через Керченську протоку обговорювалася мало не з початку вторгнення, а тому для багатьох цей момент був дуже очікуваним.

Хоча дехто зміг знайти у цьому краплю негативу.

Так користувачі мережі вже почали пропонувати версії про те, хто ж "винний" у події. Серед варіантів — п’ятий президент Петро Порошенко, княгиня Ольга, мільярдер Ілон Маск, Годзілла та пес Патрон.

У мережі згадали і про інший знищений символ російського імперіалізму, а саме про крейсер Москва.

Тролять росіян і за кордоном, так поліція Словаччини оприлюднила жартівливий пост про те, що там провели референдум, за підсумком якого 99,7% мосту вирішили приєднатися до моря.

Деякі користувачі згадали про недавнє фото колишнього мера Харкова Михайла Добкіна у військовій формі та пожартували про те, що саме він став смертником, який провів безпрецедентну спецоперацію з вантажівкою з вибухівкою.

Найсмішніше в тому, що знайшлися ті, хто сприйняв це серйозно.

Як повідомлялося раніше, про вибух на Кримському мості стало відомо вранці 8 жовтня. Згідно з записами з мосту там вибухнула вантажівка з вибухівкою, проте як вона туди потрапила залишається невідомою, оскільки росіяни заявляли, що ретельно перевіряють усі транспортні засоби, які заїжджають на міст.

При цьому в ЗМІ вже з’явилися чутки про те, що цей вибух справа СБУ, хоча сама спецслужба цю інформацію не підтверджувала, але прокоментувала це віршем.