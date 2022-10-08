"По итогу референдума мост присоединился к морю": в сети продолжают шутить о взрыве на Крымском мосту

По сети разлетелось множество мемов

Утром субботы, 8 октября, мощный взрыв прозвучал в районе Крымского моста, в результате чего две или три его секции были разрушены.

Столь долгожданное для многих украинцев событие не могло остаться незамеченным, а потому по украинском и не только сегментах сети разлетелись множество мемов и шуток на этот счет. "Телеграф" собрал лучшее.

Стоит отметить, что тема уничтожения моста через Керченский пролив обсуждалась чуть ли не с момента начала вторжения, а потому для многих этот момент был очень ожидаемым.

Хотя некоторые смогли найти в этом каплю негатива.

Так пользователи сети уже начали предлагать версии о том, кто же "виновен" в произошедшем. Среди вариантов — пятый президент Петр Порошенко, княгиня Ольга, миллиардер Илон Маск, Годзилла и пес Патрон.

В сети вспомнили и о другом уничтоженном символе российского империализма, а именно о крейсере Москва.

Троллят россиян и за рубежом, так полиция Словакии обнародовала шуточный пост о том, что там провели референдум, по итогу которого 99,7% моста решили присоединиться к морю.

Некоторые пользователи вспомнили о недавнем фото бывшего мэра Харькова Михаила Добкина в военной форме и пошутили о том, что именно он стал смертником, который провел беспрецедентную спецоперацию с грузовиком со взрывчаткой.

Самое смешное в том, что нашлись те, кто воспринял это всерьез.

Как сообщалось ранее, о взрыве на Крымском мосту стало известно утром 8 октября. Согласно записям с моста там взорвался грузовик со взрывчаткой, однако как он туда попал остается неизвестным, поскольку россияне заявляли, что тщательно проверяют все транспортные средства, которые заезжают на мост.

При этом в СМИ уже появились слухи о том, что этот взрыв дело рук СБУ, хотя сама спецслужба эту информацию не подтверждала, но прокомментировала это стихом.