Ремонт Крымского моста идет весьма туго: сооружение вновь показали из космоса (фото)

Грузовые автомобили пока не пускают для проезда по переправе

С момента впечатляющей "бавовны" на Крымском мосту прошло уже пять дней, но россияне не слишком продвинулись в ремонте пострадавшего участка. На спутниковых фото хорошо видно, что с обвалившимся проемом автомобильной части переправы до сих пор ничего не сделали — куски асфальтированного покрытия по-прежнему лежат в море.

Обзорными снимками, сделанными с космоса, с обывателями поделились в компании Maxar. Специалисты отметили, что их снимки четко демонстрируют: часть моста действительно снова введена в эксплуатацию, но лишь для легковых автомобилей.

Несмотря на все предыдущее бахвальство оккупантов, работы железнодорожной ветки Керченского моста тоже не видно. На снимке наоборот заснята группа людей, которая, очевидно, занята устранением последствий взрыва. Идут работы и на автомобильной части переправы.

Тем временем по одной из сторон моста могут ездить только легковые автомобили. Для грузовиков россияне решили использовать специальные паромные переправы, которые тоже попали в объектив спутника Maxar.

Один из паромов для машин, едущих в Крым

Грузовики вблизи

Помимо этого в сети накануне появились фото разрушений на мосту, сделанные вблизи.

Россияне пытаются ремонтировать переправу

Ранее мы показывали, как выглядел из космоса сам пожар на Крымском мосту. Впечатляющими снимками поделились не только в Maxar, но и в Planet.

Также "Телеграф" разбирался, что же не так с расследованием ФСБ насчет взрывов на переправе и почему вся эта история выглядит весьма нелепо.