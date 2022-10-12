Шпионская история ФСБ россии о подрыве Крымского моста: что с ней не так

В версии ФСБ есть все для приключенческого экшена: подмена документов в Армении, грузинский брокер Леван, агент ГУР с кодовым именем Иван Иванович. Не хватает только полтавского поджигателя

В россии наконец-то определились с версией о том, кто же и зачем взорвал Крымский мост. Взрыв произошел еще в субботу, 8 октября, обрушив два пролета автомобильного полотна и повредив километр железнодорожных путей на незаконно построенном мосту. По нему, кстати, перевозили военную технику и боеприпасы для войны против Украины с самого начала боевых действий.

Событие изрядно развеселило украинцев, однако президент россии владимир путин в воскресенье выглядел не так жизнерадостно. На обнародованном видео путин просто спросил председателя следственного комитета Александра Бастыркина, теракт ли это и стоят ли за ним украинские спецслужбы. россияне открыли дело по статье "терроризм" и сказали, что на мосту взорвался грузовик, ранее находившийся в Болгарии, Грузии и Армении.

И вот россия наконец-то обнародовала детали своей версии. Рассказываем, о чем идет речь, и как отреагировали в Украине, а также в других странах, которые упоминаются в "расследовании".

Версия ФСБ и СК рф

Федеральная служба безопасности (ФСБ) россии и следственный комитет (СК) обнародовали совместное расследование. Они утверждают, что организовали взрыв на Крымском мосту Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агенты. Так, россияне говорят, что установили по меньшей мере 12 человек, причастных к взрыву. Задержали 5 граждан россии, 3 граждан Украины и Армении, подозреваемых в подготовке подрыва.

На данный момент россияне назвали имена 7 "подозреваемых": это граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, Владимир Злоба, граждане Грузии Сандро Иносаридзе и "брокер по имени Леван", а также гражданин Армении Артур Терчанян.

ФСБ тоже показала фото "организаторов":

Буданов, Андрейченко в очках (тот самый Иван Иванович) и Цюркало

По версии следствия взрывное устройство спрятали в рулонах со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг. Груз в начале августа якобы отправили из морского порта Одессы в болгарский город Русе. Из Болгарии груз переправили в грузинский порт Поти, а затем в Армению. Затем груз с бомбой внутри растаможен в армянском Ереване по правилам Евразийского экономического союза, после чего произошла подмена документов. В новых документах отправителем груза стала армянская компания, а получателем московская.

4 октября нашпигованный взрывчаткой грузовик DAF, якобы имевший грузинскую регистрацию, беспрепятственно пересек довольно многолюдную российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" (это там, где в последнее время собирались километровые очереди из желающих уехать, чтобы избежать мобилизации).

6 октября груз доставили и разгрузили на оптовой базе Армавира Краснодарского края. ФСБ утверждает, что 7 октября при содействии украинца Г. Соломко, Владимира Васильевича Злобы (1987 г.р.), и еще пятерых россиян, документы на груз снова изменили. Отправителем указали ООО "ТЭК-34" (г. Ульяновск ), а получателем — несуществующую фирму в аннексированном Крыму. В тот же день паллеты якобы погрузили в фуру россиянина Махира Юсубова (1971 г.р.), он выехал в Симферополь, а 8 октября в 06:03 во время прохождения по Крымскому мосту был совершен подрыв.

А контролировал всю эту шпионскую операцию якобы сотрудник ГУР Иван Иванович, который вполне мог быть и Сергеем, говорит ФСБ:

"Контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, который представлялся "Иваном Ивановичем", использовавшим для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины — жителя г. Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 г.р.", — заявили в ФСБ.

Расследование россиян продолжается.

Ответ ГУР: это чушь

В украинской разведке назвали расследование ФСБ чушью. Представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов достаточно лаконично отреагировал на отчет ФСБ и СК, передает "Суспільне".

"Ерунда — вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Странно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста", — сказал Юсов.

Болгария, Грузия и Армения говорят, что ни при чем

Территорию Грузии не пересекали грузовики с тротилом и другой взрывчаткой, отреагировали официальные лица страны. Так, замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что Грузия не имеет никакого отношения к указанному вопросу.

"Как транзитные, так и не транзитные грузы проходят таможенный контроль в Грузии. Какого-либо подозрительного факта зафиксировано не было", — сказал Александр Дарахвелидзе, передает "Эхо Кавказа".

Заместитель министра финансов Георгий Какауридзе заявил, что таможенную границу страны не проходили трейлеры либо вагоны, загруженные тротилом или другими взрывчатыми веществами.

"Если кто-то будет утверждать, что грузовик все же пересек госграницу, то начнется расследование и виновные будут привлечены к ответственности. Я не думаю, что должен оправдываться", — заявил Какауридзе.

В свою очередь Комитет госдоходов Армении заявил, что таможенная служба не нашла рисков в грузе, фигурирующем по "делу о теракте" на Крымском мосту. Таможенники выполнили все необходимые процедуры.

Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Гилиб Донев заявил, что власти страны полностью исключают возможность того, что в ней побывал грузовик, который, вероятно, взорвался на мосту. Как передает болгарская служба "Радио Свобода", власти провели специальную проверку слов бастрыкина. Правительство заявило, что не позволит "использовать имя страны рядом с какими-либо сообщениями о террористической деятельности". Провести проверку сообщения бастрыкина прокуратура Софии поручила Министерству внутренних дел и Службе государственной безопасности.

Несоответствия на фото и видео

В международном волонтерском сообществе InformNapalm говорят, что никакой бомбы в грузовике не было. Об этом свидетельствуют опубликованные ФСБ фото и видео обзора фуры, которая по версии следствия, и взорвалась на Крымском мосту.

На фото проверки фуры взрывчатки не видно

"Знаете, почему на рентгене не видно взрывчатки? Потому что ее и не было в грузовике. Версию о взрыве грузовика целенаправленно разгоняет именно фсб, чтобы случайно не вышли на них самих", — считают в InformNapalm.

InformNapalm отмечает, что не грузовик стал причиной взрыва, он просто попал под засвет. Там добавили, что версия с грузовиком не объясняет, почему оторвались два автодорожных пролета моста в разных местах.

OSINT-исследователь Оливер Александер в Twitter обратил внимание на то, что на видео запечатлен один грузовик, а на фото с замаскированной взрывчаткой — другой. Он указал на разное количество колес у машин: у первой под прицепом их пять с каждой стороны, у второй четыре.

"Грузовик и прицеп, которые видны на рентгеновских снимках, — это не тот самый грузовик, который виден на опубликованной записи камеры видеонаблюдения, на котором видно, что грузовик проверяют", — написал Оливер Александер.

На записях камер видеонаблюдения виден грузовик International ProStar с двойной задней осью. У грузовика на рентгеновском снимке была только одна.

Грузовики на видео и на рентгене разные

Исследователь подытожил, что неизвестно, что на самом деле везла настоящая фура и добавил, что это похоже на попытку прикрыть тот факт, что излишне раскрученная охрана на мосту была такой же некомпетентной, как и остальные российские военные. Он предположил, что проверка на записях камер видеонаблюдения была, вероятно, единственной.