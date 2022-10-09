Взрыв на Крымском мосту: путин назвал виновных

В россии начали расследовать дело по статье о "теракте"

Российский диктатор владимир путин назвал взрыв на мосту через Керченский пролив "терактом" и заявил о том, что в нем виноваты "украинские спецслужбы".

Как сообщают российские СМИ, путин провел встречу с главой следственного комитета александром бастыркиным и обсудил с ним последствия взрыва на мосту.

Бастыркин доложил путину, что уже были допрошены много свидетелей и открыто дело по статье "терроризм". По его словам, взорвавшийся на мосту грузовик ранее находился в других странах, в том числе Болгарии, Грузии и Армении.

Также глава СК заявил, что подготовкой "терракта" занимались якобы украинские спецслужбы.

"Это теракт, направленный на разрушение критически важной, гражданской инфраструктуры рф. И авторы, заказчики и исполнители — спецслужбы Украины", — подытожил его слова путин.

Как сообщалось ранее, 8 октября на мосту через Керченский пролив произошел мощный взрыв, в результате которого была повреждена часть его автомобильной части и загорелся поезд с горючим на железнодорожной части.

В СМИ сразу же появились слухи о том, что этот взрыв дело рук СБУ, хотя сама спецслужба эту информацию не подтверждала.

Повреждение Крымского моста заметно ограничивает возможности российской группировки войск на юге Украины, так как делает невозможным быструю переброску снабжения и резервов с территории россии через Крым.